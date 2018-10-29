Кто должен был покинуть паркет в 10 выпуске "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение

Развлекательное шоу "Танцы со звездами 2018" можно смело назвать наиболее непредсказуемым. Резонансные скандалы, споры, яркие постановки и неожиданные сюрпризы – это не все, чем может похвастаться новый сезон проекта.

Организаторы шоу "Танцы со звездами 2018" в очередной раз удивили зрителей: в конце 10 прямого эфира ни одна пара не покинула паркет. Свое решение они объяснили тем, что в выпуске участники меняли своих партнеров, поэтому не могут покинуть проект.

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Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, кто, по Вашему мнению, должен был покинуть шоу.