Кто из украинских знаменитостей пришел познакомиться с Пэрис Хилтон: яркие фото и видео

Американская светская львица, певица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон вызвала настоящий фурор во Львове. Поклонники звезды со всей Украины приехали в город, чтобы увидеть певицу. Также во Львов приехали отечественные звезды, которые также стремились посетить светское мероприятие с участием Пэрис Хилтон.

Как известно, американка прилетела в Украину в сопровождении своего звездного жениха, который имеет украинское происхождение, актера Криса Зилка. Поселилась звездная пара в президентских апартаментах Grand Hotel, на открытие которого приехала Пэрис Хилтон. Сотни поклонников встретили американскую певицу во львовском аэропорту, еще столько же ждали появления знаменитости возле отеля. Такое внимание изрядно понравилось Пэрис Хилтон, которая не сдерживала восторга от украинцев.

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Знаменитая певица подготовила свой DJ-сет, который стал кульминацией открытия фешенебельного заведения в центре Львова. Для вечеринки Пэрис Хилтон надела черное короткое платье, дополнив образ широким чокером с камнями, стильными очками и перчатками. Жених певицы находился на сцене вместе с любимой, ритмично приплясывая с ней.

На вечеринку с участием Пэрис Хилтон прибыли популярные украинские певцы и телеведущие. В частности, Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым первыми опубликовали фото возле Grand Hotel. Также мероприятие посетили DZIDZIO, Kishe, Мария Яремчук и Злата Огневич. Украинские певицы надели стильные костюмы с откровенным декольте, чем удивили поклонников.

Допис, поширений Oksana Karayim (@oksana.karayim) 31 Бер 2018 р. о 11:32 PDT

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) 31 Бер 2018 р. о 12:00 PDT

Допис, поширений Natalia Maksimova (@nataliamaksimovaofficial) 31 Бер 2018 р. о 1:35 PDT

Допис, поширений Kishe (@kisheofficial) 31 Бер 2018 р. о 1:38 PDT

Допис, поширений Назар Романцов (@nazar_romantsov) 31 Бер 2018 р. о 10:20 PDT

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 31 Бер 2018 р. о 8:46 PDT

Также мероприятие посетили львовские политики и футболист Артем Федецкий с женой Юлией.



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