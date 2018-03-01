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Кто получит Оскар-2018: прогнозы букмекеров

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Оскар-2018
Оскар-2018 / Getty images

Пока идут последние подготовки к вручению премии Оскар-2018, британские букмекеры опубликовали список вероятных фаворитов на получение самой престижной награды в области киноискусства.

Как известно из списка номинантов на Оскар-2018, который был обнародован еще в начале года, лидером по количеству номинаций стал фильм Гильермо дель Торо "Форма води". Лента претендует сразу на 13 наград.

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Кадр з фильма "Форма воды"

По прогнозам авторитетной британской букмекерской компании William Hill и ресурса Gold Derby больше шансов получить главную награду в номинации "Лучший фильм" имеет картина "Три билборда на границе Эббинг, Миссури", а "Форма воды" находится на второй позиции.

А вот по данным сайта Rotten Tomatoes, лучшим фильмом 2018 года может стать лента "Прочь" или "Леди Бёрд".

В номинации "Лучшая женская роль" среди экспертного мнения лидирует Фрэнсис МакДорманд ( "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), на второй позиции закрепилась Сирша Ронан ("Леди Бёрд»).


Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Награда за "Лучшую мужскую роль" по мнению букмекеров вероятно достанется Гэри Олдману ("Темные времена"). За ним в рейтинге William Hill следует Дэниэл Калуя, ("Прочь"), а на GoldDerby вторую строчку занимает Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем").


Кадр из фильма "Темные времена"

Лучшим режиссером по мнению экспертов является Гильермо дель Торо ( "Форма воды"), за которым в рейтинге букмекеров следует Кристофер Нолан ( "Дюнкерк").

Номинантка на премию "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" Эллисон Дженни ( "Я, Тони") лидирует в списке экспертов. Также неплохие шансы получить награду в этой номинации у Лори Меткаф ( "Леди Бёрд»).

Сэм Рокуэлл ( "Три билборды на границе Эббинг, Миссури") может стать лауреатом премии по прогнозам букмекеров в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Хотя на Rotten Tomatoes наибольшие рейтинги у Виллема Дефо ( "Проект" Флорида").

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Оскар-2018 Оскар Награды
Источник: ТСН
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