Кто такая Юлия Джима: биография звезды украинского биатлона

6 декабря украинская биатлонистка Юлия Джима впервые в своей карьере выиграла золото в индивидуальной дисциплине на этапе Кубка мира. 24 Канал подготовил биографию звезды украинского биатлона, а также интересные факты из профессиональной карьеры Юлии Джимы.

Детство и юность Юлии Джимы

Юлия Джима родилась 19 сентября 1990 в столице Украины – Киеве. Девочка росла активным жизнерадостным ребенком. Детской мечтой спортсменки стала покупка велосипеда. Кроме спорта, Юлия с детства увлекается живописью, преуспела в написании портретов. Девушка даже хотела собрать коллекцию картин для своей выставки, но из-за плотного графика отложила эту затею.

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Сначала родители хотели отдать меня в лицей, но там не принимали с 6 лет, а день рождения-то у меня в сентябре. Так что пришлось идти с 7, почти сразу мне исполнилось 8 лет,

– рассказала Юлия.

Юлия Джима в детстве / podrobnosti.ua

В 2008 году Джима стала студенткой Сумского государственного университета, куда поступила на факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций.

Первые шаги в профессиональном спорте Юлии Джимы

Юлия Джима совсем не случайно оказалась в биатлоне. Дочь решила последовать примеру своих родителей. Ее отец – биатлонист Валентин Джима, который запомнился участием в Олимпийских играх 1994 года, проходивших в норвежском Лиллехаммере. Юлия по достижениям превзошла отца, в том числе и на Олимпийских играх. Мама Юлии также в молодости занималась этим видом спорта.

Первым наставником, как это происходит в подобных ситуациях, стал отец Юлии. Нельзя сказать, что Валентин Иванович был полноценным тренером и проводил полный комплекс тренировок, но в начале спортивного пути Юлии его советы и рекомендации помогали развиваться в спортивном плане.

Папа привел меня в биатлон. Я сначала не рвалась тренироваться. А потом привыкла, бегала-бегала и добигалася... в сборную. Стрелять получалось в детстве, ездить – не очень. С лыжами, кстати, долгое время все складывалось не очень хорошо,

– отметила украинская биатлонистка.

В заявке сборной Украины Юлия впервые появилась в сезоне 2011/2012 и дебютировала в нескольких гонках. Тогда лучшим результатом для киевлянки стало девятнадцатое место в спринте на одном из этапов Кубка мира.

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Следующий сезон Джима провела полноценно и успешно. Она выиграла несколько медалей, в том числе золото в эстафете в Оберхофе. Не за горами оказалась и индивидуальная награда, которую она завоевала уже в следующем году, став второй в гонке преследования в Хохфильцене.

Наибольшие достижения Юлии Джимы

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году в составе женской сборной Украины Юлия Джима выиграла золото в эстафете и закончила сезон 2013/2014 на 18-м месте.

В следующем сезоне украинка опустилась на двадцать четвёртое, но стала обладательницей золотой награды чемпионата мира в эстафете.

Первую победу в личной гонке на этапе Кубка мира по биатлону Юлия Джима получила 6 декабря 2018, где смогла обогнать ближайшую соперницу из Польши на 6 секунд.

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Интервью Юлии Джими после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Главным козырем Джими стабильная стрельба - 89% точности лежа и 91% точности стоя.

Все подиумы Юлии Джими на этапах Кубков мира

Выступления Юлии Джими на Олимпийских играх

Личная жизнь Юлии Джимы

Юлия уже давно входит в топ самых сексуальных спортсменок и мужским вниманием не обделена, но ни мужа, ни детей у биатлонистки пока нет. Она предпочитает коммуникабельных и умных парней. Среди коллег-биатлонистов отмечает симпатии к французу Симону Фуркада и норвежцу Тарьей Бё.

После сезона 2017/18 ходили слухи, что Юлия Джима находится в романтических отношениях с стаекс-тренером нашей женской сборной словенцем Урош Велепецом. По словам журналиста Константина Андриюка, 27-летняя спортсменка и 50-летний тренер жили в одном номере на тренировочных сборах украинских биатлонистов.

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Сама Юлия по поводу романтических отношений с тренером однозначного ответа не дала. Сказала, что у каждого своя правда, что бы она сейчас не ответила. Спортсменка только убедилась в том, что у нее хватает недоброжелателей.



Юлия Джима вместе с Урош Велепцом

Многие поклонники Юлии ждут, особенно мужская их половина, когда же она появится на обложках таких журналов, как Playboy или MAXIM. Однако, по словам Юлии, вряд ли она когда-нибудь решится на откровенную фотосессию. Как сказала сама Юлия, проще находиться под прицелами фотокамер не без одежды, а в комбинезоне и с винтовкой.

То что я натура творческая мне немного мешает. Спорт – это мир реальный, а я живу в своем виртуальном,

– рассказала звезда украинского биатлона.

Юлия Джима сейчас

28-летняя Юлия Джима – безоговорочный фаворит для украинской биатлонной женской команды. И успех в первой гонке в Поклюке этот фаворитизм только подтвердил. В психологическом плане такие ощущения могли бы добавить чемпионке словенской гонки незаурядной устойчивости и немного отодвинуть на дальний план присущую ей уязвимость.

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