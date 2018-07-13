Кто вдохновляет Меган Маркл на стильные образы: фотосравнение
На каждом официальном выходе герцогиня Сассекска Меган Маркл демонстрирует совершенные образы, а вдохновляет ее стиль непревзойденной актрисы Одри Хепберн.
Ранее модные эксперты приравняли "лук" герцогини с героиней Одри Хепберн в музыкальной комедии "Моя прекрасная леди". Но если проанализировать другие выходы Маркл, они также напоминают образы знаменитой киноактрисы.
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Меган Маркл и Одри Хепберн
В частности, уже фирменная линия декольте Меган очень похожа на эскиз платья для фильма "Сабрина" 1954-го года.
Эскиз платья для фильма "Сабрина"
Одри Хепберн в черном платье с вырезом "лодочкой"
Меган Маркл в платье с таким же вырезом
Одри Хепберн в свадебном платье
А это свадебное платье Меган Маркл
Одри Хепберн в костюме с большими пуговицами
Меган Маркл в очень похожем костюме
Одри Хепберн в пудровом платье
Меган Маркл в платье такого же цвета и фасона
Одри Хепберн
Меган Маркл