Кто вдохновляет Меган Маркл на стильные образы: фотосравнение

На каждом официальном выходе герцогиня Сассекска Меган Маркл демонстрирует совершенные образы, а вдохновляет ее стиль непревзойденной актрисы Одри Хепберн.

Ранее модные эксперты приравняли "лук" герцогини с героиней Одри Хепберн в музыкальной комедии "Моя прекрасная леди". Но если проанализировать другие выходы Маркл, они также напоминают образы знаменитой киноактрисы.

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Меган Маркл и Одри Хепберн

В частности, уже фирменная линия декольте Меган очень похожа на эскиз платья для фильма "Сабрина" 1954-го года.

Эскиз платья для фильма "Сабрина"

Одри Хепберн в черном платье с вырезом "лодочкой"

Меган Маркл в платье с таким же вырезом

Одри Хепберн в свадебном платье

А это свадебное платье Меган Маркл

Одри Хепберн в костюме с большими пуговицами

Меган Маркл в очень похожем костюме

Одри Хепберн в пудровом платье

Меган Маркл в платье такого же цвета и фасона

Одри Хепберн

Меган Маркл