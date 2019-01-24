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      Биатлон: календарь гонок сезона 2018-2019

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      Биатлон - Кубок мира 2018/2019 - расписание гонок
      Женская сборная Украины по биатлону

      Кубок мира по биатлону сезона 2018-2019 стартует 2 декабря гонкой в Поклюке. Однако уже сейчас известен весь календарь этапов соревнований, а также Чемпионата мира 2019 года.

      Напомним, в этом сезоне будет девять этапов. При этом у России забрали один из этапов. Зато два этапа пройдут в Северной Америке – в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.

      Кубок мира

      Поклюка (Словения) 2-9 декабря
      2 декабря – одиночная смешанная эстафета
      2 декабря – смешанная эстафета
      5 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
      6 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
      7 декабря – спринт (мужчины)
      8 декабря – спринт (женщины)
      9 декабря – гонка преследования (мужчины)
      9 декабря – гонка преследования (женщины)

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      Хохфильцен (Австрия) 13-16 декабря
      13 декабря – спринт (женщины)
      14 декабря – спринт (мужчины)
      15 декабря – гонка преследования (женщины)
      15 декабря – гонка преследования (мужчины)
      16 декабря – эстафета (женщины)
      16 декабря – эстафета (мужчины)

      Новое Место на Мораве (Чехия) 20-23 декабря
      20 декабря – спринт (мужчины)
      21 декабря – спринт (женщины)
      22 декабря – гонка преследования (мужчины)
      22 декабря – гонка преследования (женщины)
      23 декабря – масс-старт (мужчины)
      23 декабря – масс-старт (женщины)

      Оберхоф (Германия) 10-13 января
      10 января – спринт (женщины)
      11 января – спринт (мужчины)
      12 января – гонка преследования (женщины)
      12 января – гонка преследования (мужчины)
      13 января – эстафета (женщины)
      13 января – эстафета (мужчины)

      Читайте также: Вита Семеренко финишировала 6-й в первой гонке года, победу одержала итальянка Виттоцци

      Рупольдинг (Германия) 16-20 января
      16 января – спринт (мужчины)
      17 января – спринт (женщины)
      18 января – эстафета (мужчины)
      19 января – эстафета (женщины)
      20 января – масс-старт (мужчины)
      20 января – масс-старт (женщины)

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      Антхольц (Италия) 24-27 января
      24 января – спринт (женщины)
      25 января – спринт (мужчины)
      26 января – гонка преследования (женщины)
      26 января – гонка преследования (мужчины)
      27 января – масс-старт (женщины)
      27 января – масс-старт (мужчины)

      Кенмор (Канада) 7-10 февраля
      7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
      7 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
      9 февраля – эстафета (мужчины)
      9 февраля – эстафета (женщины)
      10 февраля – масс-старт (мужчины)
      10 февраля – масс-старт (женщины)

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      Солт-Лейк-Сити (США) 14-17 февраля
      14 февраля – спринт (женщины)
      15 февраля – спринт (мужчины)
      16 февраля – масс-старт (женщины)
      16 февраля – масс-старт (мужчины)
      17 февраля – одиночная смешанная эстафета
      17 февраля – смешанная эстафета

      Холменколлен (Норвегия) 22-25 марта
      22 марта – спринт (мужчины)
      23 марта – спринт (женщины)
      24 марта – гонка преследования (мужчины)
      24 марта – гонка преследования (женщины)
      25 марта – масс-старт (мужчины)
      25 марта – масс-старт (женщины)

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      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 канал
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