Биатлон: календарь гонок сезона 2018-2019
Кубок мира по биатлону сезона 2018-2019 стартует 2 декабря гонкой в Поклюке. Однако уже сейчас известен весь календарь этапов соревнований, а также Чемпионата мира 2019 года.
Напомним, в этом сезоне будет девять этапов. При этом у России забрали один из этапов. Зато два этапа пройдут в Северной Америке – в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.
Кубок мира
Поклюка (Словения) 2-9 декабря
2 декабря – одиночная смешанная эстафета
2 декабря – смешанная эстафета
5 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
6 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
7 декабря – спринт (мужчины)
8 декабря – спринт (женщины)
9 декабря – гонка преследования (мужчины)
9 декабря – гонка преследования (женщины)
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Хохфильцен (Австрия) 13-16 декабря
13 декабря – спринт (женщины)
14 декабря – спринт (мужчины)
15 декабря – гонка преследования (женщины)
15 декабря – гонка преследования (мужчины)
16 декабря – эстафета (женщины)
16 декабря – эстафета (мужчины)
Новое Место на Мораве (Чехия) 20-23 декабря
20 декабря – спринт (мужчины)
21 декабря – спринт (женщины)
22 декабря – гонка преследования (мужчины)
22 декабря – гонка преследования (женщины)
23 декабря – масс-старт (мужчины)
23 декабря – масс-старт (женщины)
Оберхоф (Германия) 10-13 января
10 января – спринт (женщины)
11 января – спринт (мужчины)
12 января – гонка преследования (женщины)
12 января – гонка преследования (мужчины)
13 января – эстафета (женщины)
13 января – эстафета (мужчины)
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Рупольдинг (Германия) 16-20 января
16 января – спринт (мужчины)
17 января – спринт (женщины)
18 января – эстафета (мужчины)
19 января – эстафета (женщины)
20 января – масс-старт (мужчины)
20 января – масс-старт (женщины)
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Антхольц (Италия) 24-27 января
24 января – спринт (женщины)
25 января – спринт (мужчины)
26 января – гонка преследования (женщины)
26 января – гонка преследования (мужчины)
27 января – масс-старт (женщины)
27 января – масс-старт (мужчины)
Кенмор (Канада) 7-10 февраля
7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
7 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
9 февраля – эстафета (мужчины)
9 февраля – эстафета (женщины)
10 февраля – масс-старт (мужчины)
10 февраля – масс-старт (женщины)
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Солт-Лейк-Сити (США) 14-17 февраля
14 февраля – спринт (женщины)
15 февраля – спринт (мужчины)
16 февраля – масс-старт (женщины)
16 февраля – масс-старт (мужчины)
17 февраля – одиночная смешанная эстафета
17 февраля – смешанная эстафета
Холменколлен (Норвегия) 22-25 марта
22 марта – спринт (мужчины)
23 марта – спринт (женщины)
24 марта – гонка преследования (мужчины)
24 марта – гонка преследования (женщины)
25 марта – масс-старт (мужчины)
25 марта – масс-старт (женщины)
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