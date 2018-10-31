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      Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала

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      Кубок Украины
      Кубок Украины

      В среду, 31 октября, были сыграны матчи 1/8 фиала Кубка Украины. Результаты и обзор матчей – на сайте 24 Канала.

      Горняк – Львов 0:1
      Гол: Араужо, 80

      Минай – Динамо 1:3
      Голы: Гегедош, 20 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

      Читайте также: "Динамо" победило "Минай" в довольно тяжелом матче Кубка Украины: видео голов

      Калуш – Днепр-1 0:3
      Голы: Мигунов, 22, Назаренко, 32, Кулиш, 41

      Ингулец – Маріуполь 3:1

      Напомним, что матчи 1/4 финала Кубка Украины будут сыграны уже в 2019 году – 3 апреля. Жеребьевка состоится в пятницу, 2 ноября 2018 года.

      Теги: Спорт Динамо ФК Карпаты Шахтер ФК Олимпик ФК Десна ФК Львов ФК Черноморец ФК Ворскла ФК Мариуполь ФК Заря
      Источник: 24 Канал
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