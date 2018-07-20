Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки
В пятницу, 20 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины сезона-2018/2019.
В слепом рассеянии, которое провели Олег Кузнецов и Василий Кардаш, приняли участие 28 команд: 10 победителей первого предварительного этапа; 16 команд первой лиги ПФЛ, "Кремень" (Кременчуг) и "Черкащина-Академия" (Белозерье) как команды первой лиги, которые перешли во вторую лигу.
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Результаты жеребьевки:
"Нива" (Винница) – "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)
"ЛНЗ-Лебедин" (Лебедин) – "Горняк" (Кривой Рог)
"Ингулец" (Петрово) – "Колос" (Ковалевка)
"Минай" (Ужгород) – "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
"Металлист 1925" (Харьков) – "Оболонь-Бровар" (Киев)
"Сумы" (Сумы) – "Кобра" (Харьков)
"Виктория" (Николаевка) – "Мир" (Горностаевка)
"Черкащина-Академия" (Белозерье) – "Движение" (Винники)
"Калуш" (Калуш) – "Авангард" (Краматорск)
"Металлург" (Запорожье) – "Днепр-1" (Днепр)
"Таврия Симферополь" – "Волынь" (Луцк)
"Кремень" (Кременчуг) – "Звезда" (Кропивницкий)
"Балканы" (Заря) – "Николаев" (Николаев)
"Кристалл" (Херсон) – "Агробизнес" (Волочиск)
Базовой датой для проведения матчей этой стадии соревнований является 22 августа.