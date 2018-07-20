Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки

В пятницу, 20 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины сезона-2018/2019.

В слепом рассеянии, которое провели Олег Кузнецов и Василий Кардаш, приняли участие 28 команд: 10 победителей первого предварительного этапа; 16 команд первой лиги ПФЛ, "Кремень" (Кременчуг) и "Черкащина-Академия" (Белозерье) как команды первой лиги, которые перешли во вторую лигу.

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Результаты жеребьевки:

"Нива" (Винница) – "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

"ЛНЗ-Лебедин" (Лебедин) – "Горняк" (Кривой Рог)

"Ингулец" (Петрово) – "Колос" (Ковалевка)

"Минай" (Ужгород) – "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

"Металлист 1925" (Харьков) – "Оболонь-Бровар" (Киев)

"Сумы" (Сумы) – "Кобра" (Харьков)

"Виктория" (Николаевка) – "Мир" (Горностаевка)

"Черкащина-Академия" (Белозерье) – "Движение" (Винники)

"Калуш" (Калуш) – "Авангард" (Краматорск)

"Металлург" (Запорожье) – "Днепр-1" (Днепр)

"Таврия Симферополь" – "Волынь" (Луцк)

"Кремень" (Кременчуг) – "Звезда" (Кропивницкий)

"Балканы" (Заря) – "Николаев" (Николаев)

"Кристалл" (Херсон) – "Агробизнес" (Волочиск)

Базовой датой для проведения матчей этой стадии соревнований является 22 августа.