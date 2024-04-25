Военный обозреватель назвал жирные цели, по которым прежде всего следует бить ракетами ATACMS

В новом пакете военной помощи, который на днях одобрили в США, должны быть ракеты ATACMS. Их не так много на складах страны-партнера. Поэтому Вашингтон может предоставлять их Украине по несколько десятков в месяц.

Учитывая это, целями для ATACMS должны быть важные объекты. Такой мыслью в эфире 24 Канала поделился израильский военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что тратить ракеты на уничтожение вражеской артиллерийской – нерационально.

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Куда необходимо бить ракетами

По словам военного обозревателя, цели для ATACMS должны располагаться недалеко от линии фронта, но и не должны быть доступными для других средств. Поскольку Украина имеет на вооружении базовые ракеты GMLRS для HIMARS и бомбы GLSDB дальностью 165 километров, которые достают к почти всей континентальной оккупированной территории и даже севера Крыма.

Жирных целей не так много. Хотя российское командование допускает много ошибок, и прибытие HIMARS это доказало, тогда украинцы уничтожили ценные склады с оружием, штабы соединений, то сегодня таких шансов может быть меньше. Поэтому нужна эффективная работа разведки и в реальном времени. Если будет обнаружена цель и она через полчаса исчезнет, то необходимо быстро закрыть огневой цикл,

– сказал Шарп.

Вероятнее всего, США в дальнейшем не позволят Украине бить по российской территории. Если бы была такая возможность, жирных целей стало бы больше. Учитывая запрет, украинские военные преимущественно будут наносить удары по объектам в Крыму. Но даже здесь сложный выбор – стоит ли цель затрат, в которых нуждается.

Что такое ATACMS Это оперативно-тактический ракетный комплекс США с баллистической ракетой. Они могут стрелять на дистанцию до 300 километров. Предназначены для поражения точечных целей противника – командных пунктов, пусковых установок ракет, объектов ПВО, узлов связи, складов боеприпасов и тому подобное. Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Перелома войны не будет

Как отметил Шарп: следует понимать, что ATACMS лишь дополнительное средство, но отнюдь не "чудо-оружие", которое само по себе принесет перелом в войне, тем более в маленьком количестве. Если бы ракеты передавали сотнями ежемесячно, тогда бы все выглядело несколько иначе.

Также важно, когда использовать ATACMS. Если по целям во время интенсивного российского или собственного наступления, эффект от применения может быть чрезвычайно высоким. К примеру, это разрушит планы врага или наоборот поможет воплотить свой замысел.

В более-менее позиционной войне даже поражение важной цели будет эффективным, но влияние на исход событий на фронте будет меньше,

– подытожил военный обозреватель.

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