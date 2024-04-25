З огляду на це, цілями для ATACMS мають бути важливі об'єкти. Такою думкою в етері 24 Каналу поділився ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що витрачати ракети на знищення ворожої артилерійської – нераціонально.

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Куди необхідно бити ракетами

За словами військового оглядача, цілі для ATACMS мають розташовуватися не далеко від лінії фронту, але й не мають бути доступними для інших засобів. Оскільки Україна має на озброєнні базові ракети GMLRS для HIMARS та бомби GLSDB дальністю 165 кілометрів, які дістають майже всієї континентальної окупованої території й навіть півночі Криму.

Жирних цілей не так багато. Хоч російське командування допускає багато помилок, і прибуття HIMARS це довело, тоді українці знищили цінні склади зі зброєю, штаби сполучень, то сьогодні таких шансів може бути менше. Тому потрібна ефективна робота розвідки та в реальному часі. Якщо буде виявлена ціль й вона через пів години зникне, то необхідно швидко закрити вогневий цикл,

– сказав Шарп.

Найімовірніше, США надалі не дозволять Україні бити по російській території. Якби була така змога, жирних цілей стало б більше. З огляду на заборону, українські військові переважно завдаватимуть ударів по об'єктах у Криму. Та навіть тут складний вибір – чи вартує ціль затрати, якої потребує.

Що таке ATACMS Це оперативно-тактичний ракетний комплекс США з балістичною ракетою. Вони можуть стріляти на дистанцію до 300 кілометрів. Призначені для ураження точкових цілей противника – командні пункти, пускові установки ракет, об'єкти ППО, вузли зв'язку, склади боєприпасів тощо. Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби.

Перелому війни не буде

Як зазначив Шарп: варто розуміти, що ATACMS лише додатковий засіб, але аж ніяк не "чудо-зброя", яка сама по собі принесе перелом у війні, тим більше у маленькій кількості. Якби ракети передавали сотнями щомісяця, тоді б усе виглядало дещо інакше.

Також важливо, коли використовувати ATACMS. Якщо по цілях під час інтенсивного російського чи власного наступу, ефект від застосування може бути надзвичайно високим. Приміром, це зруйнує плани ворога або навпаки допоможе втілити свій задум.

У більш-менш позиційній війні навіть ураження важливої цілі буде ефективним, але вплив на результат подій на фронті буде меншим,

– підсумував військовий оглядач.

Допомога від США та Великої Британії