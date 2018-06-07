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Куда пойти в Киеве на выходные: афиша на 8-10 июня

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Афиша событий в Киеве на 8-10 июня.
Афиша событий в Киеве на 8-10 июня. / 24 Канал

Среди водоворота интересных и захватывающих событий в этом июне наша редакция выбрала самые яркие, чтобы не дать вам потеряться и упустить те, которые посетить действительно стоит. Читайте дальше афишу событий в Киеве на 8-10 июня.

Афиша событий в Киеве на 8-10 июня.

ЛЕТО НА ВДНХ

ВДНХ

1-30 июня

Вход – свободный

В течение всего лета на ВДНХ каждый житель или гость столицы может найти себе занятие по душе и вкусу. Мероприятия, которые можно найти на огромной территории комплекса, сочетают в себе развлечения и развивая программы для детей. Музыкальные и тематические фестивали, спортивные площадки самых разных направлений, образовательные и развивающие школы для детей – вот лишь часть из того, что можно найти на киевском ВДНХ в течение трех жарких месяца. Каждый день веселье и интересные события ждут здесь всех желающих, поэтому этот праздник будет сложно пропустить. Тем более, что пропускать его не стоит, поэтому добро пожаловать в лето, которое можно наполнить приятным и полезным времяпровождением!

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ВАГОНОВОЖАТЫЕ

Зеленый Театр

8 июня, 20:00

Стоимость: 499 – 1099 грн./приобрести билеты

Без сомнения, главная задача художника – создавать, но и делиться тем, что уже было создано, так же важно для творчества. В этом заключается обмен той энергией Вселенной, которая дарит хиты артистам и их слушателям. После длительного перерыва в выступлениях "Вагоновожатые" встретятся с поклонниками, чтобы напомнить, что такое честный, остросоциальный текст, положенный на неординарный звук. В ожидании нового релиза команды, созданием которого и было обусловлено концертное затишье в жизни группы, Антон Слепаков и компания раскачают искренними переживаниями летний вечер 8 июня.

ВИДЕОЖАРА

Арт-завод Платформа

9-10 июня, 10:00

Стоимость: 415 – 2999 грн./приобрести билеты

Столица встречает третий фестиваль медиа-блоггинга #ВидеоЖара. Это действо обещает быть живым выражением всего актуального в современной интернет-культуре. Кроме информационно-образовательная составляющей мероприятия, на котором ютуберы-новички получат ценные советы и помощь на старте от уже успешных коллег, фест станет достойным развлечением для каждого, кто проводит в Интернете более трех часов в день, то есть просто для каждого. Гости мероприятия смогут развлечься на 10 музыкальных и стендап-сценах, посетить батлы диджеев и брейкденсеров, принять участие в розыгрыше призов от организаторов и многое другое.

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК ХОЛИ

Ледовый стадион

9 июня, 14:00

Стоимость: 99 – 899 грн./приобрести билеты

Уже в шестой раз Киев взорвется разнообразием красок на фестивале Холи! Это событие – очередной подарок Востока современному миру. То, что начиналось в жаркой Индии как религиозное действо, в этом году станет ярким жизнеутверждающим праздником на базе Ледового стадиона. Всех гостей ждет насыщенная программа, в центре которой традиционная битва сухими красками, а вокруг – веселые шоу-программы и выступления на музыкальных локациях. Специально для самых маленьких гостей фестиваля будут работать аниматоры, а фудкорты угощать изысканными вкусностями украинской и индийской кухонь.

СБПЧ

Зеленый Театр

9 июня, 20:00

Стоимость: 499 – 1099 грн./приобрести билеты

Не осталось сомнений в том, что лето 2018 будет ярким и впечатляющим, ведь начинается оно с таких ивентов! "Самое Большое Простое Число" везут в Киев новый альбом, который уже успел успокоить тех, кто был обеспокоен тем, что СБПЧ взяли паузу. Группа продолжает создавать то, что удивляет и вдохновляет! Эти тексты способны показать тонкое и мистическое в том, что окружает каждого, и для каждого близко.

СЕРГЕЙ МИХАЛОК И ЛЯПИС-98

ВДНХ Оранжерея

9 июня, 20:00

Стоимость: 300 грн./приобрести билеты

Что ни говорите, а все любят "Ляписа". Для кого-то он начинался с "Зеленоглазого такси", кто-то не устоял услышав "Я верю", а кто зрел так долго, что стал в ряды "Воинов Света". На концерте 9 июня в Оранжереи ВДНХ группа во главе с Сергеем Михалком обратят внимание слушателей именно на те хиты, с которых все начиналось для самого "Ляписа". Ведь в этом и заключался первоначальный замысел проекта "Ляпис 98" – сыграть те старые хиты, которые так мечтает услышать публика. Ностальгическая рок-волна накроет столицу в 20:00.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Киева Афиша Музыка
Источник: 24 Канал
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