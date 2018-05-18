Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 18-20 мая

Куда пойти в Киеве на выходных 18-20 мая? Для жителей и гостей столицы – вариантов более, чем достаточно. Вас ждут фестивали еды, татуировок и невероятно крутые концерты и юмор-шоу!

Майские выходные в Киеве будут очень насыщенные! Давно мечтали о татуировке – идите обязательно на масштабный фестиваль, где узнаете все о тату и даже можете сделать его у профессиональных мастеров. Любите посмеяться? Тогда вас точно не подведут "Варьяты"! Любите электронную музыку? Тогда вы точно не можете пропустить концерт дуэта из Исландии GusGus! Любите вино? Кто же не любит! Поэтому айда на Food and Wine Festival! Об этих и других событиях в Киеве – читайте дальше.

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Афиша событий в Киеве на 18-20 мая

TATTOO COLLECTION 2018

ВДНХ

18-20 мая, с 12:00

Стоимость: 170-340 грн./купить билеты



Фестиваль Tattoo Collection 2018 в Киеве

Tattoo Collection 2018 – это самый масштабный тату-фестиваль страны, который состоится уже в 14 раз. В этом году за профессиональный кубок лучшего тату-мастера Golden Machine будут соревноваться мастера тату из Украины, Беларуси, Латвии, Италии, Германии, Дании и США. Посетители фестиваля смогут оценить их эскизы и готовые работы, сделать себе тату у понравившегося мастера, принять участие в тематических конкурсах и просто хорошо отдохнуть. В программе фестиваля: фаер-шоу, танцевальные батлы, выступление оркестра "Ляпис-98", граффити и еще множество интересного. Для детей будет создана специальная зона с настольными играми, спектаклями и прочими развлечениями. А самые смелые смогут набить себе бесплатные татуировки "вслепую".

Артем Пивоваров

Disco Radio Hall

18 мая, 22:00

Стоимость: 200 грн./купить билеты



Концерт Артема Пивоварова в Киеве состоится 18 мая

Неординарный подход к созданию музыки и свежий взгляд на украинский шоу-бизнес обеспечили Артему Пивоварову популярность, и место в трендах видеосервиса YouTube, где клипы певца мгновенно набирают миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев. Вы, наверное, слышали один из его многочисленных хитов, такие как "Зависимы", "Собирай меня", "На глубине", "Кислород" или "Стихия" – ведь они звучат на каждой радиостанции. Танцевальная вечеринка до рассвета с харизматичным артистом состоится 18 мая, в клубе Disco Radio Hall.

Kyiv Beer Festival

Арт-завод Платформа

19-20 мая, 11:00

Стоимость: 150 грн./купить билеты



Kyiv Beer Festival в Киеве состоится 19-20 мая

Второй фестиваль пивной культуры Kyiv Beer Festival от команды Ulichnaya Eda обещает напоить гостей крафтовим пивом по авторским рецептам, собранным со всех уголков Украины. Нравится хмельной напиток, хотите открыть свою пивоварню или создать собственный рецепт крафтового пива? В рамках лектория опытные пивовары раскроют несколько секретов и расскажут об особенностях пивного производства. Фуд-корт фестиваля будет не менее разнообразным, ведь повара подготовили для гурманов наиболее удачные сочетания блюд с определенными сортами пива.

Kiev Food and Wine Festival

ВДНХ

19-20 мая, 11:00

Стоимость: 80 грн./купить билеты



Kiev Food and Wine Festival состоится 19-20 мая

Программа 10-го юбилейного Kiev Food and Wine Festival может похвастаться масштабом и удивит даже заядлых сомелье: винный лекторий, фуд-корт, зона искусств, музыкальные сцены с живыми выступлениями, территория отдыха. Кроме дегустации вкусного пьянящего напитка, посетители фестиваля смогут принять участие в винном забеге для удовлетворения Kiyv Wine Run или посоревноваться в открытии украинских устриц на скорость. Неделя вина объявляется открытой!

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GusGus

Stereo Plaza

19 мая, 20:00

Стоимость: 500-2600 грн./купить билеты



Концерт GusGus в Киеве состоится 19 мая

Электронный дуэт из Исландии GusGus возвращается в Украину с презентацией долгожданного альбома "Lies are more flexible", который станет десятой студийной работой в дискографии группы. В своей музыке Даниэль Аугуст Харальдсон и Биргир Лораринссон не признают никаких ограничений, а поэтому стилистический диапазон может колебаться от трип-хопа и фанка до прогрессив-хауса и синтипопа. GusGus известны невероятной атмосферой живых выступлений, которую многие из украинских фанатов уже почувствовали на себе, а потому обязательно вернутся еще раз в клуб Stereo Plaza 19 мая, чтобы продолжить вечеринку!

Дидона и Эней: барочная опера

ВДНХ

19-20 мая, 20:00

Стоимость: 300-1000 грн./купить билеты



Барочная опера "Дидона и Эней" состоится 19-20 мая

"Дидона и Эней" – барочная опера великого английского композитора Генри Перселла, которую впервые поставили в далеком 1688 году. Новая постановка Тамары Труновой отличается от показанной украинским зрителям в ноябре прошлого года, ведь к участию приглашен авторитетный дирижер Илья Король. Услышать вживую как звучит барочная опера в одном из лучших павильонов ВДНХ – это редкая возможность, которую нельзя упустить. По окончании представления участники труппы устроят автограф-сессию для всех желающих!

Сергей Притула и шоу "Варьяты"

МЦКИ

20 мая, 17:00 и 20:00

Стоимость: 180-1200 грн./купить билеты



Юмор-шоу "Варьяты" состоится 20 мая

Телеведущий, шоумен и любимец публики Сергей Притула приглашает вас на юбилейный вечер юмористического шоу "Варьяты", которому исполняется 8 лет! В честь праздника артисты подготовили новую концертную программу, так что зрителей ждут 2 часа отточенного годами юмора на добрые и светлые темы – никаких шуток ниже пояса или политических сатир! По старой традиции, "Варьяты" проведут сразу два концерта в один день – в 17:00 и 20:00.