Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 22-24 июня

На этой неделе столичную публику ожидает много интересных мероприятий. Мы подготовили перечень, чтобы вы могли заранее выбрать событие по вкусу. Грядущие выходные в Киеве полны встреч с теми, кого давно знают и любят, а некоторые из артистов станут для киевлян настоящим открытием. Предлагаем то, что следует не обойти своим вниманием! Читайте дальше афишу событий в Киеве на 22-24 июня.

Афиша событий в Киеве на 22-24 июня

Лето на ВДНХ

ВДНХ

1 - 30 июня

Вход — свободный

В моменты, когда жара и духота не дадут покоя, а желание уехать из города будет невероятно сильным, но все же будет оставаться только желанием, которое не удается воплотить, вспомните об этом тексте, а затем изо всех сил мчитесь на ВДНХ. 268 гектаров развлечений и достопримечательностей ожидает каждого, кого пленил раскаленный город, будто райский оазис посреди пустыни. С начала июня и до конца августа о вопросах "куда пойти?" можно счастливо забыть.

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Лето на ВДНХ

БГ и группа Аквариум

Caribbean Club

22-23 июня, 19:00

Стоимость билета: 790 грн. / купить билеты

Ходят слухи, что когда-то в Гималаях этот человек встретил Будду и получил от него благословение писать песни, дарить людям просветление. Неизвестно, случалось ли с Борисом Гребенщиковым нечто подобное на самом деле, но бесспорным является то, что песни "Аквариума" создаются, чтобы нести свет и добро в сердце. И рокерам это удается! В мистический вечер летнего солнцестояния – 22 и 23 июня – в 19:00 легендарный БГ и компания выйдут на сцену киевского Caribbean Club, чтобы рассказать про странную обыденность и простую вечность. А вместе с тем будет просто весело, искренне и тепло.

"Аквариум"

PROMIN’ Apparat i Telefon Tel Aviv

Арт-завод Платформа

22 июня, 22:00

Стоимость билетов: 650-950 грн. / купить билеты

Уже несколько лет подряд любители электронной музыки со всего мира отмечают, без преувеличения, настоящий взрыв клубной культуры в Киеве. Качество организации вечеринок стремительно растет, привлекая как рейверов из разных стран, так и известных диджеев, которые приезжают играть для благодарной украинской публики. Серия концептуальных вечеринок "PROMIN", которую запустили H2D и Smailov, является примером того, как команда отечественных организаторов создает ивент европейского уровня.

22 июня, начиная с 22:00, на базе Арт-завода Платформа будут выступать два неоспоримых авторитета мировой электронной сцены — Apparat i Telefon Tel Aviv. Немецкий и американский продюсеры будут играть свои сеты в сопровождении визуального шоу, созданного с помощью самых современных цифровых технологий. Посетите , чтобы отдать дань качеству исполнения, воплощенного в каждой мелочи, и раствориться в танце под изысканные ритмы.

PROMIN’ Apparat i Telefon Tel Aviv

Kiev Tango Project

Caribbean Club

23 июня, 19:00

Стоимость билетов: 150-790 грн. / купить билеты

Весна — пора любви. А лето — это время любви страстной и пылкой. Ни одна другая музыка и никакой другой танец так не передают пламя чувств, как это готово сделать танго. Единственный в Украине танго-оркестр Kiev Tango Project, который соединил в своем составе музыкантов-виртуозов, будет выступать в киевском Caribbean Club, разжигая огонь в каждом из слушателей. Коллектив получил признание на многих зарубежных сценах своим неординарным звучанием и творческим переосмыслением любимых мелодий в стиле танго. А сейчас время украинской публике снова услышать зажигательные латиноамериканские ритмы в их исполнении. Концерт состоится 23 июня в 19:00, ведущий мероприятия — Алексей Коган.

Kiev Tango Project

МATRANG

Stereo Plaza. Малий зал

23 июня, 20:00

Стоимость билетов: 450-2000 грн. / купить билеты

В эту субботу можете увидеть, как рождаются звезды! Алан Хадзагаров, который недавно вышел на рэп-сцену под псевдонимом Matrang, посетит Киев с выступлением. Исполнитель песни "Медуза", которая своим простым текстом и глубокими чувствами покорила Интернет, был замечен рэпером Бастой и вошел в состав его лейбла "Газгольдер". Сейчас карьера артиста стремительно набирает обороты, и уже 23 июня приглашаем вас в Stereo Plaza на танцевальный вечер под музыку Matrang. Мероприятие начнется в 20:00.

Matrang

Michael Abene and Jazzworkshop Orchestra

Арт-центр "Closer"

24 июня, 20:00

Стоимость билета: 300 грн. / купить билеты

Среди многих признаков хорошего вкуса в ХХ веке уверенно занял свое место джаз. Он может быть очень разным по настроению, но это всегда сильные чувства, соединенные со сложным исполнением. С родины джаз-музыки в Киев прибыл Майкл Абене, артист, ставший известным еще в 60-е годы, который и до сих пор не теряет творческого вдохновения. Мастерство музыканта родило мелодии, исполняемые всеми выдающимися джаз-бэндами в Америке и много где за ее пределами. Именно этим мастерством он приехал делиться с украинскими музыкантами из Jazzworkshop Orchestra, и вместе они будут играть для киевской публики 24 июня в "Closer". Праздник оркестрового джаза начинается в 20:00.

Michael Abene and Jazzworkshop Orchestra