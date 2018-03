Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 23-25 марта

Мы собрали традиционную подборку ярких событий выходных. Читайте далее афишу мероприятий 23-25 марта в Киеве.

Афиша событий в Киеве на 23-25 марта



SCREAM INC.: Metallica Official Tribute

‘Atlas

23 марта, 20:00

Стоимость: 230 – 550 грн. / купить билеты

23 марта в столичном клубе "Atlas Scream Inc. презентуют новую концертную программу "... And Justice For All 30 Years", в которую включены все лучшие песни легендарной группы Metallica. Изначально группа собралась для идентичного воспроизведения музыки своих кумиров, но после ряда концертов с симфоническим оркестром Scream Inc. признан лучшим трибьют-бэндом на территории СНГ. Поговаривают, что сам Хэтфилд видел выступление группы и оценил их стиль, так чего же ждем мы?

STAR ORCHESTRA: ФАГОТ

Caribbean Club

23 марта, 20:00

Стоимость: 290 – 1490 грн. / купить билеты

Уже не в первый раз в стенах Caribbean Club Concert Hall проходит грандиозное музыкальное шоу Star&Orchestra, в котором джазовый оркестр объединяет усилия с известными артистами украинской эстрады. В прошлый раз звездной гостьей была Злата Огневич, а 23 марта на сцену выйдет Олег “Фагот” Михайлюта! Два года назад он уже выступал с программой джаз-каверов “The Best Of”, но сколько великих песен еще не спето! Хотите услышать Фрэнка Синатру и Джеймса Брауна в исполнении вокалистом ТНМК? Тогда не пропустите звездный концерт!

КОСМИКС ФЕСТ

CosMix

24 марта, 11:00

Стоимость: 120 грн. / купить билеты

Фанаты сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, литературы и кинематографа 24 марта соберутся на втором фестивале современной поп-культуры Космикс Fest, где до самого вечера будут проходить разнообразные конкурсы, косплей-дефиле и театральные постановки. Чувствуешь себя частью этой субкультуры? Тогда увидимся в развлекательном центре CosMix!

JULINOZA

Caribbean Club

24 марта, 19:00

Стоимость: 150 – 650 грн. / купить билеты

Девушка-космос и музыкальный экспериментатор Юлия Запорожец, более известная под псевдонимом Julinoza, объединила усилия с барабанщиком Игорем Чеботаревым и отвоевывает свое пространство в современной украинской музыке. 24 марта в истории коллектива начнется новая веха, а большой весенний концерт станет для этого отличной отправной точкой. Те, что пришли на концерт, в свою очередь, получат возможность насладиться кинематографической музыкой, многогранной поэзией, и великолепным сценическим шоу.

АССИЯ АХАТ

Дворец Украина

24 марта, 19:00

Стоимость: 180 – 1400 грн. / купить билеты

Самая известная скрипачка Украины Ассия Ахат отправится в гастроли по крупным городам с презентацией нового альбома «All In». И у нас есть несколько причин, по которым этот концерт нельзя пропускать. 1) Новый альбом - это 13 всемирно известных хитов, записанных под руководством 16-кратного обладателя музыкальной премии Grammy Умберто Гаттика. 2) Кроме Ассии Ахат и ее группы на сцене выступит известный шоу-балет Freedom. 3) Выступление в Дворце «Украина» - это финал грандиозного тура, и вы можете стать его частью.

ЧАС ЗЕМЛи

КВЦ Парковый

24 марта, 20:00

Стоимость: 200 – 750 грн. / купить билеты

Этот концерт прекрасно подойдет тем, кто любит проводить время не только в удовольствие, но и с пользой для общества. "Час Земли" – ежегодное событие, которое призывает людей отключить энергопотребляющие приборы в доме на один час, чтобы привлечь внимание к теме глобального потепления. Svitlo Concert решили подойти к этой традиции не только ответственно, но и креативно. Пока столицу окутает полумрак, Виртуозы Киева в КВЦ Парковый сыграют инструментальный концерт классической музыки.

IAMX

‘Atlas

25 марта, 19:00

Стоимость: 950 – 1600 грн. / купить билеты

Крис Корнер на собственном примере доказывает, что для музыкальной популярности не обязательно подписывать договора с крупными лейблами и слушаться указаний продюсеров. Ex-лидер группы Sneaker Pimps выбрал творческую независимость, и остался победителем! Фрик-кабаре IAMX снова приезжает в Киев, чтобы 25 марта в клубе 'Atlas презентовать новый альбом "Alive in New Light"! Не пропустите самый крутой концерт заснеженного марта!