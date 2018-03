Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 30 марта – 1 апреля

Если вы до сих пор не решили, куда пойти в Киеве на этих выходных, предлагаем ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 30 марта – 1 апреля.

Афиша событий в Киеве на 30 марта – 1 апреля

LORDS OF THE SOUND: Music is Coming

Дворец Украина

30 марта, 19:00

Стоимость: 250 - 1000 грн. / купить билеты

Самый прогрессивный симфонический оркестр страны с участием хора приглашает окунуться в удивительный мир музыкальных фантазий, объединенных общим названием "Music is Coming". Думаете, что инструментальная музыка - это скучно? Lords of the Sound с легкостью убедят вас в обратном. 30 марта во Дворце "Украина" прозвучат саундтреки из таких легендарных фильмов, как "Игра Престолов", "Пираты Карибского моря", "Чудо-женщина", "Викинги", "the Witcher", "Skyrim", "World of WarCraft" и многих других!

PRIME ORCHESTRA

Октябрьский дворец

30 марта, 19:00

Стоимость: 200 - 800 грн. / купить билеты

С каждым годом музыкальные жанры становятся все более размытым понятием. Вот и Prime Orchestra - это не просто симфонический оркестр, но и симбиоз классических инструментов, рок-группы, работы ди-джея, современных технологий и уникальных аранжировок. Героями новой концертной программы станут культовые музыканты 20 века: Depeche Mode, Michael Jackson, Sting, Prodigy, Coldplay, Led Zeppelin, A-Ha и это далеко не полный перечень имен. Шоу мирового уровня - 30 марта, Октябрьский дворец.

STAR & ORCHESTRA: Александр Положинский

Caribbean Club

30 марта, 20:00

Стоимость: 690 - 1490 грн. / купить билеты

Хотите услышать любимые песни группы Тартак в джазовой аранжировке? Благодаря новому шоу-проекту Caribbean Club "Star & Orchestra" ваше желание будет исполнено! Симбиоз популярных представителей украинской музыкальной сцены и джазового коллектива - это поразительный эксперимент, который не оставит равнодушным настоящих меломанов и ценителей прекрасного.

ЛУНА

Stereo Plaza

31 марта, 19:00

Стоимость:550 - 2200 грн. / придбати квитки

Поклонники Луны давно ждут большого сольного концерта с презентацией второго альбома, релиз которого состоялся еще осенью 2017 года. Но кто сказал, что путешествие к "Острову свободы" – это легко? Слушатель пройдет через несколько кругов психоанализа, чтобы эмоционально очиститься и отбросить любые предрассудки. Испытать на себе чудодейственную силу молодой певицы и ее творчества можно 31 марта, в столичном Stereo Plaza!

X AMBASSADORS

‘Atlas

31 марта, 19:00

Стоимость: 990 - 1690 грн. / купить билеты

Инди-рок группа из Бруклина впервые посетит украинскую столицу в рамках большого мирового турне. X Ambassadors удалось не только покорить главные музыкальные фестивали, но и поддержать многочисленную армию фанатов благодаря своей активной социальной позиции. Их творчество заставляет отозваться внутри добрым и светлым эмоциям, поэтому выступление 31 марта в клубе 'Atlas - это мероприятие, которого нельзя пропустить!

ESTAS TONNE: Подих звуку

ПК КПІ

31 марта, 19:00

Стоимость: 800 - 2500 грн. / купить билеты

Уникальный меломанським проект "Дыхание звука" - это выступление сразу трех легендарных музыкантов: Эстаса Тонное, Нетанеля Голдберга и Джозефа "Пепе" Данза. Каждый из них способен говорить с аудиторией на языке искусства. Редкие представители, казалось, мертвого жанра бардовской песни, но их выступления - это история в нотах, знакомство с новыми культурами и просто вдохновляющий творческий вечер.

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Театр Актер

1 апреля, 21:00

Стоимость: 80 - 150 грн. / купить билеты

Спецпроект "Актер Underground" - это провокационные, жестокие, но по-настоящему искренние спектакли для взрослой аудитории. Мало кто знает правила Бойцовского Клуба, но режиссер Игорь Белиц переносит действие в наши времена. Это важный социальный дискурс о чуме XXI века – о неконтролируемых информационных потоках, которые отравляют нашу жизнь "белым шумом". Единственный путь к спасению, который пробуждает в мужчине первобытное познание мира – это настоящая драка без правил. Вход только для совершеннолетних!