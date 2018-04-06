Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 6-7 апреля

У украинцев впереди праздничные пасхальные выходные, по такому случаю предлагаем ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 6-7 апреля.

Афиша событий в Киеве на 6-7 апреля

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДАМИ

Возле Дома Архитектора

6 апреля, 18:30

Стоимость: 150 грн. / купить билеты

Хотите раскрыть все секреты и тайны Обсерваторной горы? Окружающая местность просто кишит мистическими легендами, и о них расскажут всем желающим во время специальной экскурсии уже в этот уикенд. Скрытая церковь, замок барона Штейнгеля, древняя лютеранская больница, замок Кощея Бессмертного – вы и не догадываетесь обо всех тайнах, которые скрывает от случайного взгляда любимая столица! Продолжительность экскурсии и наблюдения за звездами: 2,5 часа, так что одевайтесь теплее, вас ждет длительная прогулка на свежем воздухе!

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НЕМОЕ КИНО И ДЖАЗ

Дом Архитектора

6 апреля, 19:00

Стоимость: 200 - 300 грн. / купить билеты

В рамках программы "Немое кино и Джаз" Marco Concert покажут комедию известного режиссера золотой эпохи кинематографа Бастона Китона – "Генерал". К тому же, режиссер лично исполнил главную роль в фильме, так что у зрителей еще и будет возможность насладиться замечательной актерской игрой. Показ столь культового фильма не сможет пропустить ни один уважающий себя синемафил, поэтому приглашаем вас на музыкальный кино-вечер с джазом и хорошим настроением – 6 апреля, Дом Архитектора.

IYOV

Национальная опера Украины

6 апреля, 19:00

Стоимость: 100 - 850 грн. / купить билеты

Организаторы описывают новую оперу "IYOV" как реквием для препарированного рояля, барабанов, виолончели и солистов. Впервые в музыкальной истории жанр объединил в себе оперу, реквием и ораторию для хора. Национальная опера Украины станет местом рождения нового звука, поэтому если вы готовы к необычным сценическим экспериментам, то рекомендуем освободить вечер 6 апреля для необычных ощущений.

PIANO FLAMENCO BAND

Caribbean Club

6 апреля, 20:00

Стоимость: 150 - 650 грн. / купить билеты

Фламенко – самая страстная музыка на планете. Грациозность, энергия, экспрессия, атмосфера. 6 апреля в Caribbean Club виртуозы из Piano Flamenco Band устроят настоящий праздник жизни, используя для этого фортепиано, гитары, флейту, перкуссию и пьянящий танец лучших танцовщиц страны. Это единственный профессиональный коллектив Украины, который играет зажигательные ритмы фламенко со всеми его разновидностями. Кроме авторских композиций музыканты сыграют пьесы лучших испанских композиторов.

ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВ

Caribbean Club

7 апреля, 19:00

Стоимость: 180 - 650 грн. / купить билеты

Пианист-виртуоз Павел Игнатьев подготовил новую концертную программу "Мелодия весны". Местами глубокая и нежная, местами экспрессивная и безудержная – как и сама погода за окном, от которой уже не знаешь чего ожидать. Соло-концерт в интимной обстановке Caribbean Club – это творческий тет-а-тет между каждым зрителем в отдельности и музыкантом за роялем. Не пропустите концерт музыкального волшебника!

ЛИГА СМЕХУ: 4 ЭТАП

МЦКИ

7 апреля, 19:00

Стоимость: 290 - 1250 грн. / купить билеты

Новый сезон Лиги Смеха поставил новый личный рекорд: в фазе отбора принимали участие около 170 команд из семи стран. Лучшие комедианты со всего мира нацелились на участие в украинском чемпионате по юмору! В Киеве соберутся только лучшие команды, чьей задачей будет рассмешить не только аудиторию, но и строгий судейский состав. Хотите посмотреть, на что способна сила комедии в своем максимуме? Приглашаем присоединиться к юмористическому концерту в МЦКИ Октябрьский 7 апреля!