Кукол Барби посвятили легендарным женщинам: фото
Американская компания Mattel в канун Международного женского дня представила новую линию кукол Барби, образ которых взят от выдающихся женщин.
Новая серия получила название "Женщины, которые вдохновляют". Куклы имеют такие же черты лица, комплекцию и наряды, как известные женщины, которым посвятили коллекцию, в частности, это: мексиканская художница Фрида Кало, американка Амелия Эрхарт, которая была первой женщиной-пилотом и перелетела Атлантический океан, а также американская исследовательница Кэтрин Джонсон.
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Также Mattel представила 14 новых кукол в линейке "Героиня". Среди женщин, которые стали прототипами для них – американская сноубордистка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года Хлоя Ким, режиссер и сценарист Пэтти Дженкинс, модель Эшли Грэм и другие.
Фрида Кало, художница:
Амелия Эрхарт, пилот:
Мартина Войцеховская, журналистка:
Элен Даррозе, известная шеф-повар:
Эшли Грэм, модель:
Патти Дженкинс, режиссер:
Кэтрин Джонсон, математик и физик NASA:
Юань Юань Тан, прима балерина:
Сара Гама, футболистка:
Лейла Пидейеш, дизайнер и предприниматель:
Ибтихадж Мухаммад, чемпионка по фехтованию:
Бинди Ирвин, защитница природы:
Гуан Сяотунь, актриса и филантроп:
Хлоя Ким, чемпионка по сноубордингу:
Габби Дуглас, чемпионка по гимнастике:
Ава Дюверне, кинорежиссер:
Хуэй Жоци, чемпионка по волейболу:
Никола Адамс Обе, чемпионка по боксу: