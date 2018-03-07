Кукол Барби посвятили легендарным женщинам: фото

Американская компания Mattel в канун Международного женского дня представила новую линию кукол Барби, образ которых взят от выдающихся женщин.

Новая серия получила название "Женщины, которые вдохновляют". Куклы имеют такие же черты лица, комплекцию и наряды, как известные женщины, которым посвятили коллекцию, в частности, это: мексиканская художница Фрида Кало, американка Амелия Эрхарт, которая была первой женщиной-пилотом и перелетела Атлантический океан, а также американская исследовательница Кэтрин Джонсон.

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Также Mattel представила 14 новых кукол в линейке "Героиня". Среди женщин, которые стали прототипами для них – американская сноубордистка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года Хлоя Ким, режиссер и сценарист Пэтти Дженкинс, модель Эшли Грэм и другие.

Фрида Кало, художница:

Амелия Эрхарт, пилот:​

Мартина Войцеховская, журналистка:​

Элен Даррозе, известная шеф-повар:​

Эшли Грэм, модель:​

Патти Дженкинс, режиссер:​

Кэтрин Джонсон, математик и физик NASA:​

Юань Юань Тан, прима балерина:​

Сара Гама, футболистка:

Лейла Пидейеш, дизайнер и предприниматель:​

Ибтихадж Мухаммад, чемпионка по фехтованию:​

Бинди Ирвин, защитница природы:​

Гуан Сяотунь, актриса и филантроп:​

Хлоя Ким, чемпионка по сноубордингу:​

Габби Дуглас, чемпионка по гимнастике:​

Ава Дюверне, кинорежиссер:​

Хуэй Жоци, чемпионка по волейболу:​

Никола Адамс Обе, чемпионка по боксу:​