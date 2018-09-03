Купальские венки и куры: как состоялся показ бренда Jardin Exotique
Бренд Jardin Exotique презентовал новую коллекцию весна-лето 2019 в рамках Украинской недели моды.
По словам креативного директора бренда Лиды Петровой, главное вдохновение коллекции – праздник Иван Купала.
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"Купала – уникальный праздник, он настолько репрезентативен, что, углубившись в историю, может быть вдохновением на много сезонов вперед. Я восхищаюсь этой культурой, обычаями и традициями. Мы попытались сделать максимум, чтобы отразить это в коллекции ss 19", – цитирует Петрову Buro 24/7.
В коллекции использованы простые ткани спокойных тонов. А образы моделей дополняли купальские цветы и даже куры и гуси.
Фото: Buro 24/7
Источник: 24 Канал
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