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Купальские венки и куры: как состоялся показ бренда Jardin Exotique

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Бренд Jardin Exotique презентовал новую коллекцию весна-лето 2019 в рамках Украинской недели моды.

По словам креативного директора бренда Лиды Петровой, главное вдохновение коллекции – праздник Иван Купала.

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"Купала – уникальный праздник, он настолько репрезентативен, что, углубившись в историю, может быть вдохновением на много сезонов вперед. Я восхищаюсь этой культурой, обычаями и традициями. Мы попытались сделать максимум, чтобы отразить это в коллекции ss 19", – цитирует Петрову Buro 24/7.

В коллекции использованы простые ткани спокойных тонов. А образы моделей дополняли купальские цветы и даже куры и гуси.

 

Допис, поширений Otto Vika (@ottovika)

 

Допис, поширений mary (@mary_kakurina)

Фото: Buro 24/7

Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода Фотоновости Мода
Источник: 24 Канал
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