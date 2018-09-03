Купальские венки и куры: как состоялся показ бренда Jardin Exotique

Бренд Jardin Exotique презентовал новую коллекцию весна-лето 2019 в рамках Украинской недели моды.

По словам креативного директора бренда Лиды Петровой, главное вдохновение коллекции – праздник Иван Купала.

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"Купала – уникальный праздник, он настолько репрезентативен, что, углубившись в историю, может быть вдохновением на много сезонов вперед. Я восхищаюсь этой культурой, обычаями и традициями. Мы попытались сделать максимум, чтобы отразить это в коллекции ss 19", – цитирует Петрову Buro 24/7.

Допис, поширений Nata Lavruk (@natalielavruk) 3 Вер 2018 р. о 3:17 PDT

В коллекции использованы простые ткани спокойных тонов. А образы моделей дополняли купальские цветы и даже куры и гуси.

Допис, поширений L-MODELS MODEL MANAGEMENT (@lmodelsagency) 3 Вер 2018 р. о 4:07 PDT

Допис, поширений Otto Vika (@ottovika) 3 Вер 2018 р. о 12:03 PDT

Допис, поширений mary (@mary_kakurina) 2 Вер 2018 р. о 12:46 PDT

Фото: Buro 24/7