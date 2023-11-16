Осознают важность города, – военный эксперт объяснил, как враг хочет использовать Купянск

Россияне, несмотря на тяжелые бои на Авдеевском направлении, где они сосредоточили большое количество своей силы, не оставляют в покое другое – Купянское направление. Оккупанты вводят на этот участок фронта новые резервы.

Враг особенно усиливает давление вдоль железной дороги вокруг Купянска. Военный эксперт Сергей Грабский заметил 24 Каналу, что ситуацию на этом направлении по сравнению с Авдеевским можно было бы назвать немного более легкой. Однако это было бы кощунством.

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Пересечение важных путей

Вблизи Купянска россияне пытаются совершать атакующие действия с целью приблизиться к городу, а в идеале – захватить его.

Оккупанты осознают важность этого города для их дальнейшего продвижения. Речь идет не о Купянске, а о том, что он представляет собой для украинской и российской стороны,

– подчеркнул военный эксперт.

Купянск является пересечением важных автомобильных и железнодорожных путей и ключом к реке Оскол. Захват Купянска врагом может создать прецедент, когда значительно усложнится обеспечение украинских подразделений, действующих на левобережье реки Оскол.

Военный эксперт объяснил, какова цель россиян на Купянском направлении: смотрите видео

Для противника выход на эту реку позволяет создать буферную зону на территории Харьковской области, из которой он позже может планировать операции по дальнейшему продвижению вглубь территории Украины в направлении Харькова.

Такая же ситуация наблюдается и на Сватовском направлении, где противник непрерывно атакует украинские подразделения. Россияне пытаются продвинуться в частности в районе Серебрянского лесничества – это уже Лиманское направление.

"Это полностью вписывается в их боевое задание по завладению этой территорией и выход на рубеж реки Оскол, чтобы закрепиться и подготовить базу для дальнейшего продвижения", – подчеркнул Сергей Грабский.

Какая ситуация на Купянском направлении