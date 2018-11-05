09:46
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Курс валют на 5 ноября: доллар дешевеет, а евро наоборот – растет

      228 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на 5 ноября
      Курс валют НБУ на 5 ноября / cnbc.com

      На 5 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта начала падение, в то же время европейская напротив – продолжает расти.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, 5 ноября цена американского доллара составит 28 гривен 13 копеек.

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем стоил "зеленый" в предыдущий банковский день.

      В то же время, главная валюта Евросоюза после выходных также изменится в цене на 3 копейки. Однако пока доллар падает в цене, евро наоборот подорожает на 3 копейки.

      Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 32 гривны 11 копеек.

      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро НБУ Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      сегодня , 08:40 Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      Юрий Касьянов
      "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ
      сегодня , 08:28 "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      4 ноября , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      4 ноября , 19:30 Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Крымские мусульмане провели митинг под Генконсульством РФ (Фото)
       20 ноября 2012 , 12:26 6
      В Украине может подорожать газ: как это повлияет на получателей субсидий
       27 августа , 13:47
      Volkswagen Polo "на бляхах" - дешевле маршрутки
       2 сентября , 09:10
      Купленный за 1 доллар джип продали за 121 тысячу
       2 сентября , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук