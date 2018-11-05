На 5 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта начала падение, в то же время европейская напротив – продолжает расти.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, 5 ноября цена американского доллара составит 28 гривен 13 копеек.

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Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем стоил "зеленый" в предыдущий банковский день.

В то же время, главная валюта Евросоюза после выходных также изменится в цене на 3 копейки. Однако пока доллар падает в цене, евро наоборот подорожает на 3 копейки.

Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 32 гривны 11 копеек.