Курс валют на 9 января: доллар и евро подорожали

На четверг, 9 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты подорожали на 10– 16 копеек.

Согласно информации, опубликованной на сайте НБУ, за американскую валюту 9 января придется заплатить на 16 копеек больше, а именно – 23,83 гривны.

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В то же время европейская валюта подорожает на 10 копеек. Один евро будет стоить 26,49 гривны.

Если в предыдущие месяцы гривна активно укреплялась, а доллар подешевел вплоть до 23,3 гривны, то с конца декабря ситуация резко изменилась. Доллар и евро резко подорожали. Причина – неожиданные действия Нацбанка, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов.

Отметим, что в 2019 году курс валют часто удивлял украинцев. В начале года американская валюта стоила 27 гривен за доллар, а завершила год на отметке примерно 24.

Что касается прогнозов на 2020 год, то доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала