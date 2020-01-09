09:07
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Курс валют на 9 января: доллар и евро подорожали

      193 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на 9 января / stocksnap.io

      На четверг, 9 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты подорожали на 10– 16 копеек.

      Согласно информации, опубликованной на сайте НБУ, за американскую валюту 9 января придется заплатить на 16 копеек больше, а именно – 23,83 гривны.

      Читайте также: Каким будет курс доллара в 2020 году в Украине: прогноз

      В то же время европейская валюта подорожает на 10 копеек. Один евро будет стоить 26,49 гривны.

      Если в предыдущие месяцы гривна активно укреплялась, а доллар подешевел вплоть до 23,3 гривны, то с конца декабря ситуация резко изменилась. Доллар и евро резко подорожали. Причина – неожиданные действия Нацбанка, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов.

      Отметим, что в 2019 году курс валют часто удивлял украинцев. В начале года американская валюта стоила 27 гривен за доллар, а завершила год на отметке примерно 24.

      Что касается прогнозов на 2020 год, то доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.

      курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Прогноз погоды на 9 января: Украину накроют дожди с мокрым снегом
      сегодня
      779
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна НБУ Валюта Курсы валют Евро Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:02 Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США
      Ірина Кошанська 1358
      сегодня , 07:02 Сколько алиментов должны платить родители в 2020 году
      Ірина Поліщук 280
      сегодня , 06:30 Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      Світлана Попова 2831
      сегодня , 06:00 Безопасность авиапутешествия: как выбрать перевозчика для комфортного перелета
      Інна Жолобович 353
      сегодня , 00:03 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Северин Трач 51574
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук