Курс валют на 27 июля: евро заметно подорожал
На пятницу, 27 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта выросла в цене на несколько копеек, а вот европейская увеличится в стоимости существеннее.
По официальной информации Нацбанка, американский доллар вырастет в цене всего на две копейки, по сравнению с предыдущим банковским днем и будет стоить 26 гривен 65 копеек.
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Европейская валюта подорожает существеннее добавив в цене 10 копеек.
Цена евро в пятницу составит 31 гривну 22 копейки.
Источник: 24 канал
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