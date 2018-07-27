Курс валют на 27 июля: евро заметно подорожал

На пятницу, 27 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта выросла в цене на несколько копеек, а вот европейская увеличится в стоимости существеннее.

По официальной информации Нацбанка, американский доллар вырастет в цене всего на две копейки, по сравнению с предыдущим банковским днем и будет стоить 26 гривен 65 копеек. Читайте также: В Польше иностранным гражданам будут платить меньше, – эксперт по трудоустройству Европейская валюта подорожает существеннее добавив в цене 10 копеек.



Цена евро в пятницу составит 31 гривну 22 копейки.