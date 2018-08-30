Курс валют на 30 августа: доллар подорожал, зато евро теряет позиции
На четверг, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта немного прибавила в цене, зато европейская немного ослабила свои позиции.
Соответствующая информация появилась на сайте государственного регуляторного органа.
Читайте также: Российский рубль установил очередной антирекорд на фоне санкций
Так, 30 августа цена американского доллара составит 28,12 гривны.
Заметим, что это на 7 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он, с своей стороны, наоборот, подешевел.
Если сравнивать с курсом на среду, 29 августа, то европейская валюта потеряла 7 копеек и теперь будет стоить 32,78 гривны.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на "поезд четырех столиц": ценысегодня, 09:55
-
Мужчина взял в заложники собственных детей в Киеве и угрожал применить оружие: подробностисегодня, 09:08
-
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украинысегодня, 08:00
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Почему мужчинам нравятся женщины на каблуках: исследование24 июня 2017 , 01:04
В Полтаве осквернили мемориал в честь героев Майдана и АТО27 января 2015 , 00:50 1
Роналду показал, как фанаты роскошно встретили сборную Португалии11 июля 2016 , 19:08