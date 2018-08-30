Курс валют на 30 августа: доллар подорожал, зато евро теряет позиции

На четверг, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта немного прибавила в цене, зато европейская немного ослабила свои позиции.

Соответствующая информация появилась на сайте государственного регуляторного органа.

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Так, 30 августа цена американского доллара составит 28,12 гривны.

Заметим, что это на 7 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он, с своей стороны, наоборот, подешевел.

Если сравнивать с курсом на среду, 29 августа, то европейская валюта потеряла 7 копеек и теперь будет стоить 32,78 гривны.