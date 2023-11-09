Россияне жалуются об атаке Курской области: регион якобы атаковал беспилотник

Россияне снова начали жаловаться на атаки неизвестных беспилотников и громкие взрывы. Так, граждане страны-агрессора 9 ноября зафиксировали БПЛА вблизи Курской области.

Об этом сообщают российские СМИ. Место прилета якобы оцепили правоохранители, передает 24 Канал.

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В Курской области снова неспокойно

Пропагандисты отметили, что беспилотник якобы атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. В частности, оккупанты говорят, что этот беспилотный летательный аппарат содержал кассетные боеприпасы.

Курскую область якобы атаковали кассетными боеприпасами / Фото из российских телеграм-каналов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сказал, что БПЛА якобы переносил три боеприпаса, два из которых разорвались и якобы повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции на комбинате. По словам россиянина, один снаряд не разорвался, и для его обезвреживания привлечены саперы.

Напоследок Старовойт подчеркнул, что пострадавших в результате атаки якобы нет. В настоящее время место оцепили правоохранители, которые "документируют последствия вражеского обстрела".

В России все время раздаются взрывы