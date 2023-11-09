Россияне жалуются об атаке Курской области: регион якобы атаковал беспилотник
Россияне снова начали жаловаться на атаки неизвестных беспилотников и громкие взрывы. Так, граждане страны-агрессора 9 ноября зафиксировали БПЛА вблизи Курской области.
Об этом сообщают российские СМИ. Место прилета якобы оцепили правоохранители, передает 24 Канал.
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В Курской области снова неспокойно
Пропагандисты отметили, что беспилотник якобы атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. В частности, оккупанты говорят, что этот беспилотный летательный аппарат содержал кассетные боеприпасы.
Курскую область якобы атаковали кассетными боеприпасами / Фото из российских телеграм-каналов
Губернатор Курской области Роман Старовойт сказал, что БПЛА якобы переносил три боеприпаса, два из которых разорвались и якобы повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции на комбинате. По словам россиянина, один снаряд не разорвался, и для его обезвреживания привлечены саперы.
Напоследок Старовойт подчеркнул, что пострадавших в результате атаки якобы нет. В настоящее время место оцепили правоохранители, которые "документируют последствия вражеского обстрела".
В России все время раздаются взрывы
- Россияне 7 ноября жаловались об громких звуках в городе Таганрог, что на юге страны-агрессора. По предварительной информации, атаки подвергся военный аэродром противника, где стояли "птички" российских захватчиков, которые должны были атаковать прифронтовые населенные пункты.
- За два дня до этого "тревожно" было и в Ростове-на-Дону, и в Белгороде. В частности, там россияне жаловались об "аплодисментах", звучавших поздно ночью, что нарушило сон жителей российских городов.
- Ранее российское минобороны жаловалось на "украинские дроны" над Курской и Белгородской областями. Так, российское ведомство отметило, что якобы удалось сбить 4 беспилотных летательных аппарата с помощью знаменитых систем противовоздушной обороны.
- Раздавались громкие взрывы в Ростове и в конце октября. В сети публиковали кадры с последствиями "работы ПВО" в небе над российским регионом, а местные жители сообщали, что "системы ПВО не работали".