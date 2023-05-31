Лукашенко подарили кувалду ЧВК "Вагнера": фото экспоната, которым наемники казнят своих

Одну из кувалд ЧВК "Вагнера" якобы подарили самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она стала экспонатом во Дворце Независимости.

Об этом стало известно после публикации фото с экскурсии, на которую водили воспитанников белорусского военно-патриотического центра специальной подготовки "Скиф" города Речицы и областного военно-патриотического клуба "Доблесть" воинской части 3310.

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Лукашенко кто-то подарил кувалду ЧВК "Вагнера"

Во время экскурсии во Дворец Независимости детям показывали экспонаты, размещенные в коридорах. На опубликованных белорусскими государственными СМИ фото заметили кувалду, очень похожую на ту, которую недавно передал музею командир одного из отрядов ЧВК "Вагнера" Николай Будзько.

Она традиционно лежала в футляре от скрипки. На молоте можно разглядеть дарственную надпись, которая начинается со слов "Александру Григорьевичу".

Следует заметить, что кувалда "Вагнера" стала символом военных преступлений российских военных. Ею наемники публично и без суда наказывают всех, кого хотят. В частности, своих "собратьев".

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в прошлом году запугивал Европарламент такой же окровавленной кувалдой , которая тоже лежала в футляре от скрипки. Это был очередной странный ответ приспешника Путина на заявления по приравниванию его организации к террористической.



Лукашенко подарили вагнеровскую кувалду / Фото БелТА

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