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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Лацио – Динамо: украинцы определили победителя матча ЛЕ

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Лацио – Динамо: в Украине уже знают победителя
Лацио – Динамо: в Украине уже знают победителя / Соцсети

В матче 1/8 финала Лиги Европы украинцы все же отдают предпочтение римскому "Лацио", а не киевскому "Динамо". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте "24".

Так, большинство читателей сайта "24" в опросе "Как завершится первая игра 1/8 финала ЛЕ "Лацио" – "Динамо"?" проголосовали за викторию римского клуба – 45% или 498 человек.

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Свои голоса за победу "Динамо" в свою очередь отдали 344 юзера, что составляет 31%.

По ничьей, то такому варианту отдают предпочтение 220 читателей сайта "24", или в процентном соотношении – 20%.

Добавим, что в общем участие в опросе приняли 1090 наших посетителей.

К слову, предлагаем Вам принять участие в опросе "ДТП с кортежем Порошенко – это... Ваше мнение", а также в других, которые можно посмотреть по ссылке.

Теги: Новости Украины Новости спорта социологическое исследование Динамо Опрос 24
Источник: 24 Канал
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