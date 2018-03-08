Лацио – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Итальянское "Лацио" и киевское "Динамо" встретятся в 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 8 марта на "Стадио Олимпико" в Риме, начало – в 22:05 по киевскому времени. Предлагаем Вашему вниманию самые интересные факты и разные интересности, касающиеся этого противостояния.

Что известно о Лацио Сегодня "Лацио" играет на самом высоком футбольном дивизионе Италии — Серии А и представляет столицу страны — Рим. Домашние матчи команда принимает на "Стадио Олимпико" (вмещает более 70 тысяч), который является центральным не только в Риме, но и во всей Италии. Клуб был создан в 1900 году, и как раз недавно, 9 января, "орлы" отпраздновали свое 118-летие. За всю свою историю "Лацио" получил два итальянских чемпионства (1974 и 2000 годы), шесть Кубков Италии и три Суперкубка страны. Могут они записать себе в актив и европейские трофеи — так, в 1999 году "Лацио" стал чемпионом в Кубке обладателей кубков и в том же году победил "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА. Кроме того, в национальном чемпионате команда из столицы трижды занимала второе место и семь раз выигрывала бронзовые медали. Читайте также: Лацио — Динамо: Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы 2017/18 Одной из особенностей коллектива из Рима являются его болельщики, которые были фигурантами уже не одного скандала. В частности, ультрас "орлов" придерживаются ультраправых и антисемитских взглядов, о которых они и заявляют во время футбольных матчей. К примеру, на игре против своего извечного соперника "Рома" (также команда из Рима — "24") фанаты "Лацио" весь сектор обклеили стикерами с изображением Анны Франк в футболке своих оппонентов — именно с этой девушкой Холокост ассоциируется во всем мире. Был и случай на секторе болельщиков будущих соперников "Динамо", что имеет непосредственное отношение к Украине. Дело в том, что в первой игре 1/16 финала нынешней Лиги Европы против румынского ФКСБ (экс- "Стяуа"), которая состоялась в Бухаресте, фанаты римлян вывесили флаг так называемой "Новороссии", а впоследствии один из их лидеров заявил, что многие из "тиффози" "Лацио" участвуют в боевых действиях на Востоке Украины на стороне террористов, но вместе с тем подчеркнули, что это не является официальной позицией всего фан-движения.

Фанаты "Лацио" вывесили флаг фейковой "Новороссии" на матче в Бухаресте Сейчас "Лацио" тренирует Симоне Индзаги — младший брат бывшего игрока "Милана" и "Ювентуса" Филлипо. Хотя карьера Индзаги-младшего как игрока (выступал в том числе и за "Лацио") не была такой успешной, как у его брата, однако на тренерской скамье он может похвастаться более весомыми успехами, чем его родственник, хотя пока никаких серьезных титулов не получал. Что касается игроков, то, прежде всего, стоит обратить внимание на главную звезду римского клуба Чиро Иммобиле, который сейчас является лучшим бомбардиром Чемпионата Италии — 23 гола в 24 играх, игрока сборной Нидерландов Стефана де Врея, который является настоящим столпом обороны "Лацио", португальца Нани, который запомнился выступлениями за "Манчестер Юнайтед", и на молодую надежду Сербии Сергея Милинковича-Савича, который, несмотря на свой молодой возраст (всего 23 лет), проводит третий сезон в основе "Лацио" и уже давно попал в поле интересов европейских грандов (его оценивают в 100 миллионов евро). Читайте также: Лацио — Динамо: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы "Лацио" — "Динамо": история противостояния Римляне и киевляне встречались лишь однажды, и было это на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 1999/00. Тогда побеждал дважды "Лацио" — 2:1 дома и 1:0 на выезде: в Риме на гол Сергея Реброва с пенальти "орлы" ответили точными ударами Паоло Негро и Марсело Саласа, а в Киеве Рамиз Мамедов срезал мяч в собственные ворота. К слову, в обоих поединках принимал участие нынешний ассистент главного тренера "Динамо" Максим Шацких, а в киевской встрече засветился нынешний коуч "Лацио" Симоне Индзаги.

"Лацио" — "Динамо" в ЛЧ сезона 1999/2000: видео Успешно выступал "Лацио" и против других украинских команд. В общем состоялись 10 украино-римских противостояний, в которых была только одна ничья и восемь раз торжествовали "орлы", и пять побед они одержали в пяти домашних встречах с общим счетом 16:3. Во всех этих поединках римский клуб встречался с пятью разными командами. Правда, украинцы могут похвастаться и одной викторией, а занести ее себе в актив может "Черноморец" (1:0), но есть одно но — тогда моряки представляли не Украину, а бывший СССР, и та игра состоялась в сезоне 1975/76 в первом круге Кубка УЕФА. В ответном матче итальянцы победили уже со счетом 3:0. Читайте также: Матч ЛЕ Лацио — Динамо: стало известно, кто будет судить и из какой он страны В последний раз "бьянкочелести" встречались с украинцами в ​​сезоне 2014/15 на групповом этапе, а честь представлять свою страну тогда выпала "Днепру": дома днепровцы расписали мировую со счетом 1:1, но на выезде уступили со счетом 1:3. Из тех, кто может выйти в игре на "Стадио Олимпико", в первом матче забивал Сергей Милинкович-Савич, во втором — Марко Пароло. Также с того времени в лагере "орлов" остались еще и Стефан Раду, Сенад Лулич и Фелипе Андерсон, а Душан Баста оба матча провел на скамейке запасных. Интересно и то, что ворота "Днепра" в том двухматчевом противостоянии защищал Денис Бойко, который сейчас является кипером "Динамо".

Денис Бойко уже защищал ворота украинской команды в матче против "Лацио" Не может похвастаться серьезными успехами в поединках с итальянскими командами и само "Динамо". Всего было проведено 22 игры, и только две из них для киевлян завершались успешно. Речь идет о противостоянии с другими римлянами "Ромой" на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2004/05: в домашней встрече "джаллоросси" было присуждено техническое поражение (0:3), поскольку из-за выходки фаната хозяев, который бросил то ли монету, то ли зажигалку, арбитру был разбит лоб, поэтому игра была прервана после первого тайма при счете 1:0 в пользу гостей из Киева, дома же "Динамо" победило со счетом 2:0, однако в итоге так и не сумело выйти из группы, хотя набрало 10 очков. Текущее состояние "Лацио" и "Динамо" Сейчас "Лацио" занимает четвертое место (52 балла за 27 игр) в итальянской Серии А, уступая одно очко третей "Роме" и опережая на аналогичное количество пунктов пятый "Интер". А лидируют в чемпионате Италии "Наполи" и "Ювентус", которые на 16 и 15 баллов соответственно оторвались от третьего места. Читайте также: "Динамо" прибыло в Италию: кого Хацкевич взял на матч против "Лацио" После последней игры в Лиге Европы, когда на "Стадио Олимпико" был деклассирован румынский ФКСБ со счетом 5:1 (в первой игре торжествовали румыны со счетом 1:0), "Лацио" успел провести аж 3 матча: 2 в чемпионате и 1 в кубке. Так, в Серии А "орлы" одолели на выезде "Сассуоло" со счетом 3:0 (обе команды записали в свой пассив по одной красной карточке) и уступили дома "Ювентусу" — 0:1, а в Кубке только благодаря успеху в послематчевой серии пенальти сумел их пройти "Милан" (обе игры завершились "сухой" ничьей в основное время).