13:33
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса
      Вєсті.UA
      20:57, 4 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Лагерь "Виктория", где в пожаре погибли 3 девочки, в августе снова откроется

      10 Читати новину українською
      Лагерь "Виктория" в августе снова откроется
      Лагерь "Виктория" в августе снова откроется / Depo.ua

      Несмотря на запрет суда, одесская "Виктория" откроет в этом году двери для ста детей. Мэр Геннадий Труханов лично подписал распоряжение о заселении в августе детей в печально известное заведение.

      Об этом сообщила в своем видеоблоге "ЦРУ.За кадром" автор и журналистка Татьяна Мартынюк.

      Читайте также: Печально известный лагерь "Виктория" нельзя было открывать: экспертиза выявила шокирующие детали

      Около 100 детей отправятся туда в срок с 8 по 28 августа. В мэрии отметили, что путевки получат дети из социально-незащищенных семей. "Это означает, что за пребывание детей будет платить город, для родителей такие путевки будут бесплатными или почти бесплатными", – ответила она.

      Маловероятно, что щедрое предложение городских чиновников не найдет своих ценителей. А предостережений относительно "Виктории" после страшной трагедии почти двухлетней давности осталось немало: в частности – это прямой запрет суда на деятельность лагеря,
      – сказала Мартынюк.

      Это решение действует и до сих пор, хотя свой запрет суд не снимал.

      Рішення про запуст роботи табору
      Решение о запуске работы лагеря "Виктория"

      Журналистка подчеркнула, что складывается впечатление, что для руководства Одессы очень важно, чтобы о пожаре, в котором погибли трое девочек, как можно быстрее забыли.

      "В Одесской мэрии делают вид, что ничего не произошло и готовят лагерь к открытию. Пригодилось даже военное положение. Тогда под шумок удалось снять аресты с каменных зданий лагеря якобы для расселения резервистов, а впоследствии это дало зеленый свет и для открытия лагеря как такового. И на ремонты и реконструкции из бюджета уже деньги потекли рекой", – заявила Мартынюк.

      Что случилось в лагере "Виктория"?В ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в одном из деревянных корпусов лагеря "Виктория" произошел пожар, в результате которого погибли три девочки – София Мазур (8 лет), Анастасия Кулинич (9 лет) и Снежана Арпентий (12 лет).

      18 сентября 2017 года суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Однако, мужчина, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку. Сейчас приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Ей дали три года условно.

      К расследованию трагедии лагеря "Виктория" присоединилась Служба безопасности Украины. Речь идет о производстве относительно хищения государственных средств на реконструкцию лагеря. За этим производством, в частности, проходит сын директора лагеря – Саркис Саркисян. Местные СМИ сообщали , что во время реконструкции он построил отель из похожих домов.

      Полный выпуск видеоблога "ЦРУ.За кадром" с Татьяной Мартынюк за 5 июня 2019:

       

       

      blog_ava
      Вознесение Господне 2019: дата праздника и традиции
      сегодня
      13562
      Теги: Новости Одессы Новости Украины Судьи Геннадий Труханов Дети и несовершеннолетние Пожежа в таборі Одеси Видеоблоги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дитячі табори із чорними мітками: як проходить слідство у таборах "Вікторія" та "Славутич"
      сегодня , 13:00 Дитячі табори із чорними мітками: як проходить слідство у таборах "Вікторія" та "Славутич"
      Тетяна Мартинюк 20
      Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
      сегодня , 12:31 Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
      4572
      Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      сегодня , 12:01 Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      Злой Одессит 675
      Сколько жилья построили в Украине с начала года: инфографика
      сегодня , 11:01 Сколько жилья построили в Украине с начала года: инфографика
      58
      5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      сегодня , 09:30 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      Анастасія Можаровська 409
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук