Лагерь "Виктория", где в пожаре погибли 3 девочки, в августе снова откроется

Несмотря на запрет суда, одесская "Виктория" откроет в этом году двери для ста детей. Мэр Геннадий Труханов лично подписал распоряжение о заселении в августе детей в печально известное заведение.

Об этом сообщила в своем видеоблоге "ЦРУ.За кадром" автор и журналистка Татьяна Мартынюк.

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Около 100 детей отправятся туда в срок с 8 по 28 августа. В мэрии отметили, что путевки получат дети из социально-незащищенных семей. "Это означает, что за пребывание детей будет платить город, для родителей такие путевки будут бесплатными или почти бесплатными", – ответила она.

Маловероятно, что щедрое предложение городских чиновников не найдет своих ценителей. А предостережений относительно "Виктории" после страшной трагедии почти двухлетней давности осталось немало: в частности – это прямой запрет суда на деятельность лагеря,

– сказала Мартынюк.

Это решение действует и до сих пор, хотя свой запрет суд не снимал.



Решение о запуске работы лагеря "Виктория"

Журналистка подчеркнула, что складывается впечатление, что для руководства Одессы очень важно, чтобы о пожаре, в котором погибли трое девочек, как можно быстрее забыли.

"В Одесской мэрии делают вид, что ничего не произошло и готовят лагерь к открытию. Пригодилось даже военное положение. Тогда под шумок удалось снять аресты с каменных зданий лагеря якобы для расселения резервистов, а впоследствии это дало зеленый свет и для открытия лагеря как такового. И на ремонты и реконструкции из бюджета уже деньги потекли рекой", – заявила Мартынюк.

Что случилось в лагере "Виктория"?В ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в одном из деревянных корпусов лагеря "Виктория" произошел пожар, в результате которого погибли три девочки – София Мазур (8 лет), Анастасия Кулинич (9 лет) и Снежана Арпентий (12 лет).



18 сентября 2017 года суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Однако, мужчина, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку. Сейчас приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Ей дали три года условно.



К расследованию трагедии лагеря "Виктория" присоединилась Служба безопасности Украины. Речь идет о производстве относительно хищения государственных средств на реконструкцию лагеря. За этим производством, в частности, проходит сын директора лагеря – Саркис Саркисян. Местные СМИ сообщали , что во время реконструкции он построил отель из похожих домов.

Полный выпуск видеоблога "ЦРУ.За кадром" с Татьяной Мартынюк за 5 июня 2019: