Лариса Барабаш-Темпл: Мой дед в 1940-м вместе со Стецько провозглашал во Львове независимость

Во второй части интервью для сайта "24" покровительница украинского спорта за океаном Лариса Барабаш-Темпл рассказала о том, как родители бежали из оккупированного большевиками Львова и становились на ноги в Канаде, за что ее благодарили и за что обижались после Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, о Музее украинского спорта в США и вере в министра Ульяну Супрун.

Шокировало, что наши атлеты садились в самолет без прививки против гриппа

Госпожа Лариса, ваше имя в контексте украинского спорта тесно ассоциируется с Олимпиадой-1996, но известно, что диаспора способствовала украинской сборной и во время ее выступлений на следующих Олимпиадах.

В Нагано команде помогал Стах Габа. Я же второй раз имела прямое отношение к сборной во время зимних Игр в Солт-Лейк-Сити-2002. Тоже обеспечивала команде условия для тренировок и проживания накануне Олимпиады. Потребности команд были схожими с Атлантой. Проблема заключалась только в том, что на западе США связей у меня не было вообще. Почти, кроме Сан-Вэлли, штат Айдахо, где находится один из лучших горнолыжных курортов в США. В 1999-м была там, когда дети гуляли свадьбу. Познакомилась с родителями невестки.

В первой части интервью добрый "ангел украинских олимпийцев", как ее называют сами спортсмены, рассказала о своей семье, жизни в эмиграции, дружбе с украинскими тренерами и прочее:

Меценат украинских олимпийцев: В США наши земляки помогали спортсменам, кто чем мог

Поэтому, когда начали искать варианты для украинских олимпийцев, позвонила свату. "Нужна база для подготовки биатлонистов, фигуристов", – говорю. Муж познакомил меня с нужными людьми. Объяснила им ситуацию, сказала, что большие деньги Украина платить не может. В итоге договорилась на те же условия, что и в Атланте – 25 долларов за сутки проживания и питания с человека.



Лариса Барабаш-Темпл помогала украинским спортсменам во время нескольких Олимпиад, обеспечивая им достойные условия для тренировок и пребывания

На протяжении двух лет команды приезжали в Сан-Вэлли регулярно. Особенно радовались фигуристы, так как кроме хороших условий для тренировок, они нашли возможность почти весь год выступать в местных ледовых шоу. Самым популярным среди украинцев был Дмитрий Дмитренко. Люди его любили необычайно. Настолько, что местные руководители хотели оставить Дмитрия у себя навсегда. Также среди других выделялась Алена Савченко, которая недавно выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, а на днях в шестой раз стала чемпионкой мира. Тогда она была еще совсем юной девочкой. Однако было видно, что одаренное дитя. Ее тоже любили.

Олимпиаду-2002 Украина впервые в истории завершила без медалей. Наибольший резонанс вызвали провал биатлонистов и выступление хоккейной сборной.

Мы тогда смогли посодействовать, чтобы в составе хоккейной команды выступали двое представителей Национальной хоккейной лиги – Руслан Федотенко и Алексей Поникаровский. Очень помог другой украинец, родом из Атланты, Игорь, заядлый фанат хоккея. С его помощью мы нашли нужные контакты и помогли привлечь не только энхаэловцев, но и некоторых представителей низших американских лиг. Провела переговоры. Была готова покрыть расходы на время отсутствия игроков, но приятно поразило то, что все клубы от компенсации отказались.

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Что касается биатлонистов, то слышала немало разговоров, мол, команда тренировалась не на той высоте, допущены просчеты. Но что показательно, моими усилиями украинцы в Сан-Вэлли въехали первыми. Кроме них там не тренировался никто. Наша команда имела авторитет, парни и девушки общались с представителями других сборных. Они рассказали об условиях в Сан-Вэлли, и через некоторое время там тренировалось уже около десятка команд. Зашла тогда в офис к владельцам курорта, улыбнулась и спросила: "Я вам отплатила?" Люди смеялись.

На конечном этапе украинскую сборную сильно подкосил грипп. Заболело большинство спортсменов, причем в сложной форме, долго не могли вылечиться. Конечно, я не профессионал, но по моему мнению, болезнь стала одной из главных причин олимпийского провала. Но болезнь – это дело житейское. Это пока не узнала, что добираясь до Солт-Лейк-Сити международными рейсами, наши атлеты садились в самолет без прививки против гриппа. Я не спортсменка, но такого себе не позволяла никогда. По моему мнению, без вакцинации садиться в самолет зимой просто недопустимо.

Не удивительно, что спортсмены начали массово болеть. Ничего с этим поделать было нельзя. Через врача, который помогал сборной Украины в Атланте, привезла "Тамифлю". Это хорошие лекарства, но они ставят на ноги только в случае, если их примешь в течение первых 24-х часов заболевания. Запущенные формы эти таблетки не лечат. Когда "Тамифлю" не помогал, на меня начали обижаться. Эти воспоминания оставили неприятный осадок. Вместе с тем, Василий Карленко, который тогда был главным тренером биатлонной сборной, ответа на вопрос, почему не было вакцинации, мне так и не дал.



Госпожа Лариса с Василием Карленко, бывшим главным тренером биатлонной сборной Украины

После возвращения домой биатлонисты тогда получили сильно. Настолько, что все тренеры, в частности и Карленко, ушли в отставку. Команде срезали финансирование, а сильнейшая биатлонистка Елена Зубрилова переехала в Беларусь.

Разборки были еще в Солт-Лейк-Сити. Я о них знала, но не была вхожа в команду настолько, как в Атланте. С тогдашней главой НОК Марией Булатовой мы были практически незнакомы, поэтому мое общение фактически ограничивалось командами по тем видам спорта, которые тренировались в Сан-Вэлли.

Мы, украинцы в США, рассматриваем нынешнюю войну сквозь призму истории

После 2002-го вы в спортивной жизни Украины замечены не были. Почему?

Следующие две Олимпиады были в Европе, Игры-2008 проходили в Пекине, а Ванкувером занимались другие люди. Можно сказать, что все это время я остаюсь болельщицей. Хотя сейчас, конечно, основное внимание диаспоры сосредоточено не на спорте. Нет, наших атлетов мы любим и ими восхищаемся. Однако после 2014-го больше волнуемся за судьбу Украины в целом.

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Собственно, заинтересованность украинской тематикой после того, как Путин начал атаковать нашу страну, выросла в США в целом. Меня регулярно приглашали читать лекции об Украине разные университеты Атланты. Но в последнее время от выступлений отказываюсь, потому что уже не та память. Начала чувствовать это в последние два года. То есть, события помню, но не могу вспомнить названия или имена, которые в этом контексте важны.

Здесь, в США мы очень волнуемся за судьбу Украины. Немало людей помогают нашим военным материально. Очень поразила нас история Майка Паславски. С началом войны мужчина поехал в Украину и положил в борьбе с Россией жизнь. Майк – родственник моих друзей в Нью-Джерси.

Конечно, тонкостей дипломатических процессов, которые сопровождают украинско-российские отношения сейчас, мы не знаем и не скоро узнаем. Мы, украинцы в США, рассматриваем нынешнюю войну сквозь призму истории. Россия – наш извечный враг и поработитель. Поэтому то, что сейчас происходит, – лишь продолжение длительного процесса. История не врет. Украина смогла просуществовать несколько сотен лет в статусе независимой еще до того, как была создана Московия. Затем начались проблемы. История постоянно повторяется. К сожалению.

Ваши родители выехали из Украины с началом "советской" оккупации?

Пока еще можно было выехать. Потому что со временем люди имели желание, но их уже никто не выпускал. Однако в тот момент, когда "советские" войска выпихивали немцев, из Галичины выехало очень много украинцев. В основном перебирались в Австрию или Германию, откуда была возможность переехать в Канаду или США. Собственно, так было и у нас. Родилась я в австрийском Зеефельде, но еще когда была младенцем, родители перебрались в Торонто. В основном жили там, хотя на некоторое время переселялись в Виннипег. Семья в Торонто у меня остается и сейчас.

Получается, место своего рождения вы не помните вообще?

Я училась в Европе, в Швейцарии. Конечно, там много путешествовала. Иногда бывала в Австрии. Но Швейцарию знала лучше.

"Ее дед – Кравцив, ее муж – прямой потомок Джефферсона. Остальное не имеет значения"

Насколько непростой была для ваших родителей адаптация к американским условиям жизни?

Папе было легче, потому что семья в Канаде уже была. Мама, профессиональный музыкант, с полученным в Вене музыкальным образованием, тоже нашла себя в новой стране легко. В свое время она основала музыкальный фестиваль, который проводится в Канаде поныне. Преимущественно выступают на нем дети, которые играют на фортепиано. Хотя другие инструменты, а также пение, тоже вовлечены. Однако есть условие – все участники исполняют исключительно произведения украинских композиторов. Кроме того, мама выдала очень много книг с произведениями украинских композиторов. Каждый год выбирают новую персону. В прошлом году это был Николай Лысенко. Также мама причастна к издательству огромной энциклопедии украинской народной музыки. Она продолжила начинания Лесько. А я чуть позже пересылала эти книги в различные украинские университеты, чтобы украинцы тоже имели к тем трудам доступ.

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Собственно, тем же занимался и папа. Он отправил в Украину огромное количество литературы не только в вузы, а и в массу различных учреждений. Отец основал в Торонто фонд "Прометей" Мирона Барабаша. Вообще, папа в Канаде стал успешным бизнесменом. У него был к этому дар. По образованию отец инженер, но он был очень предприимчив. Хотя эти черты папа развил в США. Вряд ли во Львове учитывая молодость он имел какие-то доходы. Особенно с учетом, что это были военные годы.

А еще папа активно участвовал в жизни украинской диаспоры. В принципе, не только он, а вся их генерация. Они построили для украинского сообщества за океаном много церквей, различных учреждений. Расти в такой атмосфере было очень приятно. Папа был причастен почти ко всем украинским начинаниям, которые делались в Торонто.



Памятная табличка Михаилу и Мелании Кравцив (дедушке и бабушке госпожи Ларисы) в Стрыю

Если не ошибаюсь, ваши родственники принимали активное участие в национальном возрождении нашего государства еще проживая во Львове.

Мой дед по маминой линии Михаил Кравцив в 1940 году вместе с Ярославом Стецько провозглашали независимость Украины. Позже он был узником нацистских концентрационных лагерей. А папин отец имел за плечами не менее 20-ти лет сибирских застенков. Всю их семью репрессировали. Потом дед доживал свой век в родном Ходорове. Папу с мамой ждала та же участь, но им, перебравшись во Львов из Ходорова и Стрыя соответственно, эмигрировать было проще.

Правда, что украинцы в эмиграции, чтобы сохранить корни, даже женились друг на друге?

Так случалось. Потому что украинская община тесно переплетена, люди постоянно общаются. У меня получилось иначе. Мой муж Уильям – прямой потомок третьего президента США Томаса Джефферсона. В этом контексте вспомнилась история. Пригласив меня в очередной раз выступить перед украинской общиной Нью-Йорка, Аскольд Лозинский как-то представил меня так:

Есть две вещи, которые вам нужно знать о Ларисе. Ее дед – Михаил Кравцив, ее муж – прямой потомок Томаса Джефферсона. Остальное не важно.

Билл сейчас, конечно, уже на пенсии, но полностью профессиональную деятельность, однако, не забросил. К нему постоянно обращаются предыдущие клиенты и фирмы, которым он оказывал юридические услуги.

Смущает, что большинство представителей диаспоры сдались и покинули украинское правительство

Вы тоже, кажется, становиться пенсионеркой в классическом понимании не спешите.

Радуюсь, когда есть возможность принести пользу украинскому делу. Немало усилий сейчас направляю на развитие Музея украинского спорта. Открылся он недавно, в 2016 году, по инициативе и на средства главы Украинской спортивной централи Америки и Канады Мирона Бица и его жены Кристины. Начался сбор экспонатов, открыли Зал славы украинского спорта, куда каждый год принимают новых спортивных деятелей, не обязательно атлетов. Туда уже вошли Борзов, братья Кличко, Лилия Подкопаева, Сергей Бубка. Сейчас занимаемся рассмотрением достойных людей, которые пополнят Зал в 2018-м. Понятно, что есть много олимпийских чемпионов, но пытаемся усовершенствовать структуру принятия.



Лариса Барабаш-Темпл занимается развитием Музея украинского спорта в США

Находится Музей сейчас в Нью-Джерси. В городе, где живут Мирон и Кристина. Но в ближайшем будущем экспонаты должны перевезти в здание украинской спортивной организации "Тризуб", неподалеку от Филадельфии. Там больше места. Но в дальнейшем планируется строительство наастоящего Музейного здания. Мои дети имеют фирму, которая специализируется на рекламной деятельности. Хочу их убедить, чтобы создали для нас олимпийскую музейную программу, чтобы человек, который будет посещать наше заведение, мог либо на большом экране, либо на отдельном мониторе познакомиться с историей спорта в Украине.

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Госпожа Лариса, на ваш взгляд, Украина после победы Революции Достоинства меняется?

Конечно, все мы ожидали более стремительных изменений, более решительных реформ. Мне важно слышать то, что говорят жители Украины, читаю самую разнообразную украинскую прессу. Общаюсь с людьми из Львова, Киева, Харькова. Что неожиданно – от харьковчан слышу гораздо больше позитива, чем от львовян. Однако даже при таких условиях дать какую-то однозначную оценку всем тем процессам, которые происходят в Украине, трудно. Хотя бы потому, что правда искажается с помощью российской пропаганды, которая действует не только прямо, из их телеканалов, но и скрыто. Кроме того, надо учитывать, что информация, которая подается украинскими СМИ, тоже бывает искаженной и не до конца честной.

Меня лично больше всего смущает, что сдались и ушли с занимаемых должностей почти все, кроме министра здравоохранения Ульяны Супрун, специалисты из диаспоры.

Меня это тоже смущает. Сломать систему, которая формировалась десятилетиями, непросто, и не каждый явно готов к такому противостоянию. Надеюсь, Ульяне хватит стойкости довести те реформы в медицинской отрасли, которые она начала, до конца. Хотя я вижу, с каким жестким сопротивлением сталкивается госпожа Супрун. Особенно отметила бы появление большого количества контраверсионной информации относительно Ульяны в последнее время. Видимо, кто-то в этом заинтересован. Потому что до недавнего времени она имела всестороннюю поддержку. Самый большой плюс – Ульяна под этим давлением не меняется, осуществляет то, что считает правильным.



Лариса Барабаш-Темпл поддерживает тесные контакты с общественными деятелями со Львова

Согласны с тем, что молодое поколение выходцев из Украины в США и Канаде настроено к своей исторической Родине уже не так патриотично?

Не совсем. В последнее время украинская диаспора в Америке пополнилась многими новоприбывшими. К примеру, в Атланте украинцев раньше было очень мало. Я даже говорила, что есть те, кто нужен. Те, кто мог заплатить и имел связи. Но теперь наша диаспора в Атланте существенно расширилась людьми, которые эмигрировали в последние 25 лет. Должна сказать, что их появление очень обогатило диаспоральную жизнь. Хотя, конечно, им было легче, ведь церкви, украинские школы, различные учреждения построены раньше. Новые люди дают украинской жизни в США и Канаде свежее дыхание.

Есть немало примеров, когда после обретения Украиной независимости бывшие эмигранты возвращались домой.

Я тоже хотела. Но дети выросли в США, им переезжать было бы намного труднее...

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