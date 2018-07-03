Как лечить простуду в домашних условиях: народные методы

Простудные заболевания мешают привычному укладу, особенно летом. Поэтому нужно знать, как справиться с простудой и насладиться теплым периодом года.

Простуда возникает постепенно, а первые признаки ее такие:

– Насморк и желание чихать;

– слабость в теле;

– ощущение боли в горле;

– повышение температуры;

– слезливость;

– головная боль.

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При простуде рекомендуют много пить жидкости, спать по 8-9 часов для лучшего восстановления сил.

При первых признаках болезни необходимо принять горячий душ, если нет высокой температуры и болезней сердца – примите горячую ванну в течение 10-15 минут. После этого необходимо хорошо вытереться и лечь под теплое одеяло. В течение 30-40 минут нужно хорошо пропотеть.

Если не лечить простуду, то через сутки или двое состояние больного ухудшится.

Капли

Чаще всего простуда начинается с насморка, однако не стоит покупать аптечные капли. Попробуйте закапать в нос теплое масло облепихи или шиповника. Также подойдет ментоловое, оливковое и подсолнечное масла. Для повышения эффективности можно добавить к маслу несколько капель сока чеснока.

Для приготовления чесночных капель измельчите 2-3 зубчика растения, залейте их кипятком (50 миллилитров) и оставьте на 2 часа в теплом месте. Полученный настой закапывайте в нос 3-4 раза в день.

Можно закапывать нос соком лука: одна капля сока на столовую ложку кипяченой воды. Полученную смесь можно закапывать каждый час. Против насморка эффективно борются капли из липового меда: три раза в день по 5-8 капель в каждую ноздрю. Для приготовления таких капель смешайте мед с водой в пропорции 1:2.

Полоскания

Чтобы остановить распространение инфекции полоскают горло настоями трав и отварами. Для этого прекрасно подойдут шалфей, ромашка, календула, они обладают смягчающим и противовоспалительным действием.

Для приготовления запарьте одну столовую ложку трав в стакане воды. Оставьте настаиваться на 20 минут. Полученный настой используйте более пяти раз в день.

Полоскать горло можно смесью яблочного уксуса и меда. Для этого возьмите 2 чайные ложки меда и 3 чайные ложки уксуса и разведите это в стакане воды.

Ингаляции

Если у человека нет температуры, то с симптомами простуды могут справиться ингаляции. Важно то, что эта процедура должна длиться не более 15 минут.

Чаще всего используют ингаляции из картофеля. Несколько картофелин отваривают, после чего человек дышит отваром растения под полотенцем.

Также можно сделать ингаляции с чесноком или йодом или луковым соком. Для этого можно добавить в чайник 10 капель йода, или чайную ложку сока лука, или 10 капель пихтового масла. Также можно сделать ингаляцию с бальзамом, который содержит ментоловое, эвкалиптовое, мятное масло.

Полезные растения при простуде

Черный перец – прекрасный антисептик и антиоксидант, улучшает кровообращение и способствует детоксикации организма. Черный перец полезно употреблять при кашле и болезнях дыхательных путей.

Для приготовления лечебного средства из черного перца возьмите 1 столовую ложку молотого черного перца, 1 стакан меда. Полученную смесь смешайте и принимайте по чайной ложке три раза в сутки. Для повышения общего тонуса можно взять пол чайной ложки черного перца и добавить его в стакан молока. Полученный настой пьют перед сном.

Тонизирующий и отхаркивающий эффект имеет кардамон, он помогает удалить из организма слизь, поэтому его используют при лечении заболеваний горла и дыхательных путей.

Для полоскания рта настойкой кардамона возьмите пол чайной ложки настойки кардамона и корицы на один стакан кипятка. Этот настой лечит фарингит, сухость в горле, хрипоту.

Имбирь является противовоспалительным, антисептическим, обезболивающим, потогонным, заживляющим и тонизирующим средством.

Если у человека болит горло, то необходимо выжать из имбиря 2 чайные ложки сока, добавить немного соли и принимать перед едой. Имбирь также полезен при ангине, им можно полоскать рот.

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