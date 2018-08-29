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Леди Гага обнажилась в объективе модного фотографа: откровенные кадры 18+

208 Читати новину українською
Леди Гага
Леди Гага / Instagram / @ladygaga

Американская певица Леди Гага, которая сейчас отдыхает в Париже со своим возлюбленным Кристианом Кариной, приняла участие в эротической фотосъемке знаменитого художника Эли Рассела Линнетца.

Новые снимки появились в Instagram-страницах артистки и фотографа. Для откровенного образа звезда выбрала только крошечные бежевое бикини, белые колготки с белой обувью на каблуках и силиконовые подушечки на груди.

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На некоторых фото Леди Гага предстала совершенно голой без одежды, закрасив с помощью фоторедактора интимные зоны. Ее сексуальный "look" завершал макияж "smoky eyes" и несколько растрепанные распущенные волосы. На ее фигуре красуется множество татуировок.


Леди Гага

Эли Рассел Линнетц уже не впервые фотографирует певицу. Он известен своими сюрреалистическими фото, на которых словно искривляет реальность и придает формам тела непривычные увеличения и изгибы. Фотограф также прославился скандальными фотосъемками, в которых  принимали участие модели кампейна Канье Веста Yeezy.

 

 

Теги: Мода LifeStyle Музыка Эротика Леди Гага
Источник: 24 Канал
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