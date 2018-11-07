Леди в красном: Виктория Бекхэм показала стильный образ в Париже

Знаменитая британская дизайнер Виктория Бекхэм засветила очередной интересный образ в Париже, вдохновив поклонников на эксперименты с одним цветом в одежде.

Об этом сообщает издание Daily Mail. В столицу Франции жена Дэвида Бекхэма прибыла скоростным поездом Eurostar из Лондона. Папарацци поймали Викторию на выходе из Северного вокзала Парижа.

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Для путешествия в Париж Бекхэм надела яркий total look в одном цвете: а именно красную водолазку и миди-юбку в тон собственного бренда. Свой образ дизайнер дополнила солнцезащитными очками, сумкой и туфлями-лодочками на каблуке в тон.