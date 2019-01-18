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      Легендарная Уильямс рассказала, как готовится к игре с украинской сенсацией Ястремской

      23 Читати новину українською
      Серена Уильямс рассказала, как готовится к игре с украинкой Ястремской
      Серена Уильямс рассказала, как готовится к игре с украинкой Ястремской / twitter.com

      23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс прокомментировала предстоящую встречу с украинкой Даяной Ястремской в третьем круге Australian Open.

      37-летняя американка, которая на 19 лет старше украинки, заявила, что примет Ястремскую серьезно.

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      "Я думаю: "Боже, Серена, ты все еще играешь, серьезно? Это работа Патрика, он расскажет мне больше о ней. Я просто выйду на корт и приму ее чрезвычайно серьезно. Она смогла выйти в третий круг. Ястремская здесь, чтобы побеждать", – цитирует Уильямс официальный сайт соревнований в Мельбурне.

      Матч между Сереной Уильямс и Даяной Ястремской состоится 19 января.

      Напомним, что украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в третий круг Australian Open. 18-летняя украинка в трех сетах победила Карлу Суарес Наварро, которая является двадцать третьей ракеткой мира.

      Теги: Спорт Теннис Серена Уильямс Даяна Ястремская Australian Open
      Источник: 24 Канал
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