Легендарный Армстронг попал в больницу после падения с велосипеда: фото
Известный в прошлом велогонщик Лэнс Армстронг продолжает поддерживать форму и активно катается на велосипеде.
Последняя тренировка завершилась для американца неудачно, так как он упал и сильно ударился головой. В результате Армстронг был отправлен в больницу.
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"Иногда ты молоток, а иногда – просто гвоздь, по которому бьют", – сказал 46-летний Армстронг.
Отметим, что Армстронг, который семь раз побеждал на престижной веломногодневке Tour de France, в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован Международным союзом велосипедистов, а все его результаты начиная с 1998 года были аннулированы. Велогонщик признал себя виновным в употреблении запрещенных препаратов. В его активе остались золото чемпионата мира 1993 года в групповой гонке и третье место в общем зачете Tour de France.
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