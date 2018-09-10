Легендарный Борис Гребенщиков отпразднует юбилей на концерте в Киеве

8 декабря Киев будет праздновать 65-й день рождения культового музыканта и лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова.

Гостей у юбиляра будет несколько тысяч, потому праздничной "вечеринкой" станет большой концерт БГ в большом зале Stereo Plaza. Программа Бориса Борисовича будет называться одной из его песен – "Двери Травы". В прошлом году произошло новое рождение этой песни, которая появилась еще в 1970-х годах.

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Борис Гребенщиков о песне "Двери Травы":

Эта песня для меня очень важна, потому что первая, которая мне по-настоящему понравилась – она ​​была какой-то не "самодеятельной", а "настоящей". А писал я ее, находясь в удивительном мире: я сидел утро за утром на лесной поляне в Мюллюпельто, читал "Сильмариллион" Толкина и все, что видел вокруг, принадлежало одновременно двум мирам, потому что карельские леса были прямым продолжением лесов Белерианда.

Слушайте песню Бориса Гребенщикова "Двери Травы"

Концерт БГ 65 "Двери Травы" в Киеве – это сверхважная веха в жизни и концертной деятельности Бориса Борисовича, это событие, которое останется в истории Гребенщикова и в вашей личной истории незабываемыми и прекрасными воспоминаниями. Какой сет-лист выберет БГ на праздновании своего дня рождения в Киеве предсказать невозможно. Его сет-листы всегда неповторимы, а перечень исполненных песен сильно отличается от предыдущих. Одно знаем точно – это будет трехчасовое шоу, увлекательное путешествие на его и вашу "обратную сторону реальности".



"Двери травы"

Кто такой Борис Гребенщиков?

Советский и российский поэт и музыкант, культовый исполнитель 1980-2000-х. Родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. В 1970-х основал группу "Аквариум". К середине 1980-х группа вела полуподпольную жизнь, делала домашние записи и иногда выезжала на короткие гастроли в другие города. В апреле 1980, после выступления на тбилисском рок-фестивале, группа "Аквариум" была запрещена. Лишь в 1987 году "Аквариум" выпустил первую официальную пластинку в СССР. В 2017-м "Аквариум" отпраздновали 45 лет аншлаговых концертов в Киеве. За время своего существования группа выпустила десятки альбомов, сыграла тысячи концертов по всему миру.

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