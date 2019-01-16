Легендарный чешский вратарь может вернуться в "Челси" после завершения карьеры
Экс-вратарь "Челси" Петр Чех может получить работу в структуре лондонского клуба.
"Челси" решил воспользоваться тем, что легендарный голкипер завершает карьеру. Руководство лондонской команды намерено предложить Чеху должность тренера или посла клуба, сообщает The Times.
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Петр Чех выступал за "Челси" с 2004-го по 2015 годы, все это время тесно общаясь с владельцем клуба Романом Абрамовичем. Однако даже после перехода стража ворот в "Арсенал", его бывший клуб продолжал поддерживать с ним контакт. Сейчас в лагере "синих" считают, что Чех должен вернуться в "свой духовный дом".
Напомним, что Петр Чех повесит перчатки на гвоздь по окончанию нынешнего сезона.
В нынешнем первенстве АПЛ Петр провел всего 7 матчей. Увеличить этот предел ему помешала травма.