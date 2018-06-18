Легендарный футболист вкусно потроллил новую прическу Неймара

Легенда сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" 52-летний Эрик Кантона не удержался, чтобы не посмеяться над новой прической нападающего сборной Бразилии Неймара.

17 июня сборная Бразилии начала свои выступления на ЧМ-2018 в России.

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В стартовом матче против сборной Швейцарии бразильцам, которые считались фаворитами поединка, не удалось удержать победу.

Нападающий сборной Бразилии Неймар перед игрой впечатлил сменой имиджа. В сети шутили, что новая прическа бомбардира "ПСЖ" больше похожа на птичье гнездо или тарелку лапши.

К насмешкам над Неймаром присоединился и Эрик Кантона, который накануне зарегистрировал страницу в Instagram.

"Неймар стайл ... спагетти аль денте", – написал Кантона, позируя с фото Неймара в руках и спагетти на голове.