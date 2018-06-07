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Легендарный Гленн Хьюз выступит в Киеве с уникальной программой Classic Deep Purple

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Бывший басист и певец Deep Purple Гленн Хьюз, известный ныне миллионам как Voice of Rock и как фронтмен рок-группы Black Country Communion, исполнит песни Deep Purple в мировом турне Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live.

1 ноября в Киеве состоится единственный в туре украинский концерт Voice of Rock. Гленн Хьюз, недавно избранный в Зал славы рок-н-ролла – настоящая легенда музыки. Ни один другой исполнитель не имеет такого узнаваемого стиля, сочетающего лучшие элементы хард-рока, соула и фанка, и такого потрясающего голоса. Когда-то Стиви Уандер назвал Гленна своим любимым белым певцом. Также, в концерте примет участие другой легендарный музыкант – Бернард Марсден – британский гитарист, играющий в жанрах хард-рок и блюз-рок. Его группа будет выступать с программой Ukrainian Jam – Made in Ukraine.

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Гленн Хьюз  фрагменты Classic Deep Purple  смотрите видео

На концерте прозвучат песни из двух золотых альбомов Deep Purple – Stormbringer и Come Taste the Band и платинового альбома Burn. Также, фанаты услышат лучшие хиты Deep Purple – Smoke on the Water, Highway Stars, Space Truckin, Lazy и Speed ​​King. В туре Classic Deep Purple Live Хьюз выполняет программу, состоящую только из репертуара Deep Purple, именно те песни, которые он играл на концертах или записывал в студии в составе группы с 1973-го по 1976 год. Это незабываемое динамическое двухчасовое шоу, которое вернет вас в лучшие времена Deep Purple – одной из самых оригинальных и успешных рок-групп в истории музыки.

Я очень рад, что мы отправились в мировой тур с программой Classic Deep Purple Live. Мы начали его в Австралии и Новой Зеландии в прошлом году, и все закрутилось, как настоящий ураган. Я ни от чего так не загорался, со времен Purple! Я все еще могу петь эти песни, может даже лучше, чем в 1970-х годах, – говорит Гленн Хьюз. – Я все еще могу выполнять их с той же энергией, что и тогда. Уверяю, новое шоу просто подорвет ваш мозг!

Кто такой Гленн Хьюз?
Родился 21 августа 1952 года. Известный британский вокалист, бас-гитарист, автор песен, известный по выступлениям в группах Deep Purple, Black Country Communion, Phenomena, HTP, Black Sabbath, а также сольной карьерой как Voice of Rock. Избран в Зал славы рок-н-ролла.

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Теги: Музыка LifeStyle Анонс Афиша Фотоновости Концерты
Источник: 24 Канал
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