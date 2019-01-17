Легендарный гонщик сошел с ралли "Дакар" из-за аварии, штурмана эвакуировали на вертолете: видео

Французский гонщик команды MINI Стефан Петерансель сошел с дистанции на ралли "Дакар" в зачете внедорожников. Причиной этого стала авария, в которую попал Петерансель в ходе девятого этапа ралли-марафона.

В этой аварии травму спины получил штурман Петеранселя Давид Кастера, сообщает пресс-служба соревнований. Читайте также: Российский гонщик переехал зрителя ралли Дакар и получил дисквалификацию: видео Штурмана гонщика эвакуировали на вертолете из-за тяжелой травмы. ️ Abandon today for @s_peterhansel whose co-pilot @DavidCastera1 had to be evacuated by helicopter due to back injury.



️ Abandono de Stéphane Peterhansel, cuyo copiloto David Castera tuvo que ser evacuado por helicóptero debido a una lesión en la espalda.#Dakar2019 pic.twitter.com/2BBfqJSAVZ — DAKAR RALLY (@dakar) 17 січня 2019 р. Стефан Петерансель занимал четвертую позицию в генеральной классификации ралли-марафона после семи дней соревнований, проигрывая лидеру Нассеру Аль-Аттии 53 минуты и 30 секунд. Отметим, что в классе квадроциклы продолжает лидировать Николас Кавильяссо. Россиянин Эдуард Николаев после победы на 9 этапе вернул себе лидерство в зачете грузовиков. Тебе Прайс уверенно лидирует в общем зачете мотоциклов. Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram