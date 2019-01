Легендарный гонщик сошел с ралли "Дакар" из-за аварии, штурмана эвакуировали на вертолете: видео

️ Abandon today for @s_peterhansel whose co-pilot @DavidCastera1 had to be evacuated by helicopter due to back injury.



️ Abandono de Stéphane Peterhansel, cuyo copiloto David Castera tuvo que ser evacuado por helicóptero debido a una lesión en la espalda.#Dakar2019 pic.twitter.com/2BBfqJSAVZ