Легендарный гонщик сошел с ралли "Дакар" из-за аварии, штурмана эвакуировали на вертолете: видео
Французский гонщик команды MINI Стефан Петерансель сошел с дистанции на ралли "Дакар" в зачете внедорожников. Причиной этого стала авария, в которую попал Петерансель в ходе девятого этапа ралли-марафона.
В этой аварии травму спины получил штурман Петеранселя Давид Кастера, сообщает пресс-служба соревнований.
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Штурмана гонщика эвакуировали на вертолете из-за тяжелой травмы.
Стефан Петерансель занимал четвертую позицию в генеральной классификации ралли-марафона после семи дней соревнований, проигрывая лидеру Нассеру Аль-Аттии 53 минуты и 30 секунд.
Отметим, что в классе квадроциклы продолжает лидировать Николас Кавильяссо. Россиянин Эдуард Николаев после победы на 9 этапе вернул себе лидерство в зачете грузовиков. Тебе Прайс уверенно лидирует в общем зачете мотоциклов.
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