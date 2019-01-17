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      Легендарный гонщик сошел с ралли "Дакар" из-за аварии, штурмана эвакуировали на вертолете: видео

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      Легендарный гонщик сошел с ралли "Дакар" из-за аварии, штурмана эвакуировали на вертолете: видео
      / twitter.com

      Французский гонщик команды MINI Стефан Петерансель сошел с дистанции на ралли "Дакар" в зачете внедорожников. Причиной этого стала авария, в которую попал Петерансель в ходе девятого этапа ралли-марафона.

      В этой аварии травму спины получил штурман Петеранселя Давид Кастера, сообщает пресс-служба соревнований.

      Читайте также: Российский гонщик переехал зрителя ралли Дакар и получил дисквалификацию: видео

      Штурмана гонщика эвакуировали на вертолете из-за тяжелой травмы.

       

       

      Стефан Петерансель занимал четвертую позицию в генеральной классификации ралли-марафона после семи дней соревнований, проигрывая лидеру Нассеру Аль-Аттии 53 минуты и 30 секунд.

      Отметим, что в классе квадроциклы продолжает лидировать Николас Кавильяссо. Россиянин Эдуард Николаев после победы на 9 этапе вернул себе лидерство в зачете грузовиков. Тебе Прайс уверенно лидирует в общем зачете мотоциклов.

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      Теги: Спорт Гонки Ралли
      Источник: 24 Канал
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