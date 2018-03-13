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Легендарный Элтон Джон выпустил эксклюзивную коллекцию одежды совместно с Gucci

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Иллюстрация Игнаси Монреаль для коллекции Gucci
Иллюстрация Игнаси Монреаль для коллекции Gucci "Lemon" / vogue.ua

Невероятная капсульная коллекция Gucci и Элтона Джона действительно впечатляет. Алессандро Микеле (дизайнер Gucci) давно увлекается творчеством британского исполнителя, по причине чего пригласил его создать модную коллаборацию.

Как известно, несколько месяцев назад бренд Gucci создал костюмы для прощального концертного тура исполнителя, поэтому их совместная коллаборация стала настоящей неожиданностью. Костюмы Элтона также вошли в коллекцию Gucci весна-лето 2018.

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Новая совместная коллекция имеет название "Levon", – точно так же, как название сингла Элтона Джона 1971 года. Основной дизайн обложки виниловой пластинки "Levon" 1971 года художник Игнаси Монреаль перенес на принты эксклюзивных вещей. Туда вошли сумки, футболки и свитшоты.

Вещи уже доступны на сайте бренда.

Теги: LifeStyle Музыка Мода Элтон Джон
Источник: Vogue.ua
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