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      Легендарный Пепе близок к возвращению в "Порту"

      11 Читати новину українською
      Пепе может вернуться в "Порту"
      Пепе может вернуться в "Порту"

      Португальский защитник Пепе близок к возвращению в свой бывший клуб.

      Порту близок к заключению контракта с бывшим защитником "Реала" Пепе, сообщает Record.

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      Португалец в конце прошлого года ушел из "Бешикташа" из-за задолженности по зарплате, став свободным агентом.

      В стане "драконов" Пепе воссоединится с многолетним партнером по "Реалу" Икером Касильясом, выступающим на "Драгау" уже четвертый сезон.

      Напомним, что Пепе выступал за "Порту" с 2004-го по 2007 год, после чего перебрался на "Сантьяго Бернабеу" за 30 миллионов евро.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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