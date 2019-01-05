Легендарный Пепе близок к возвращению в "Порту"
Португальский защитник Пепе близок к возвращению в свой бывший клуб.
Порту близок к заключению контракта с бывшим защитником "Реала" Пепе, сообщает Record.
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Португалец в конце прошлого года ушел из "Бешикташа" из-за задолженности по зарплате, став свободным агентом.
В стане "драконов" Пепе воссоединится с многолетним партнером по "Реалу" Икером Касильясом, выступающим на "Драгау" уже четвертый сезон.
Напомним, что Пепе выступал за "Порту" с 2004-го по 2007 год, после чего перебрался на "Сантьяго Бернабеу" за 30 миллионов евро.
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Источник: 24 Канал
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