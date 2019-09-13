Легендарный праздник музыки и благородного вкуса: ТМ KOKTEBEL приглашает на Odessa JazzFest

В конце сентября Одесса уже традиционно превращается в место изысканного джаза, ярких эмоций и изящного вкуса.

В этом году при поддержке бренда KOKTEBEL с 20 по 22 сентября состоится 19-й Международный фестиваль Odessa JazzFest, на котором будут представлены легенды мирового джаза и знаковые украинские группы.

Что такое Odessa JazzFest?

Фестиваль в Одессе – это всегда сочетание традиций мировой джазовой культуры и одновременно смелых импровизаций. Впервые фестиваль джаза в Одессе состоялся в 2001 году и тогда музыкальное событие получило название "Джаз-карнавал в Одессе". Главной целью фестиваля организаторы называют стимулирование возрождения одесской джазовой школы и возвращение украинского джаза в общемировой контекст.

Почему KOKTEBEL?

Бренд KOKTEBEL уже много лет прочно ассоциируется с джазом и развитием эстетического вкуса, сочетая современные стандарты качества и традиции производства с 1879 года. Именно поэтому украинский производитель стал партнером действительно легендарного Odessa JazzFest, а благородный вкус и изысканный аромат традиционных коньяков идеально дополнят неповторимость джазовой музыки. Качество коньяков KOKTEBEL постоянно отмечается высокими наградами на международных дегустационных конкурсах, и в этом смогут убедиться гости фестиваля, для которых будет проведена специальная дегустация благородных напитков.

Кто будет выступать?

Открывает концерт замешанный на блестящей виртуозности коктейль из джаза, фанка и электроники от польско-литовского проекта Wojtek Pilichowski and Klaipeda Jazz Band.

Музыкальные "гурманы" несомненно оценят Anatolian Blues, известный сочетаниями американских джазовых традиций с пряными турецкими мелодиями.

Композициями в жанре symphonic rock будут радовать львовяне Rockoko. Легких ноток smooth-джаза придадут известный пианист Алексей Петухов и джазовая исполнительница Анна Ткач.

Среди приглашенных звезд и австрийское трио Mario Rom's Interzone, которое занимает заметное место в авангарде современного европейского джаза. Неповторимым этно-джазом будет поражать Trio Ivoire и еще много талантливых и известных исполнителей.

Традиционными для Odessa JazzFest стали и выступления одесситов, которые достигли успехов в мире. В этом году в этой роли выступит блюзмен Александр Раков, который подготовил для гостей фестиваля программу на основе знаменитых Би Би Кинга, Отиса Раша и Роберта Джонсона. Завершит фестиваль джем-сейшн с участием хедлайнеров.

Больше информации о Международный 19-й фестиваль Odessa JazzFest смотрите на официальном сайте.