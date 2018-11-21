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      Легендарный Усэйн Болт может перейти за команду, которую тренирует Марадона

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      Усейн Болт может сыграть за " Дорадос"
      Усейн Болт может сыграть за " Дорадос"

      Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может в ближайшее время подписать контракт с профессиональным футбольным клубом.

      Подписать контракт с Болтом готов клуб 2 дивизиона чемпионата Мексики "Дорадос", главным тренером которого является бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, сообщает Marca.

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      Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс", но не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду. Также ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом "Валетта".

      Недавно Болт заявил, что намерен оставить попытки начать футбольную карьеру, если не сумеет найти себе команду до конца ноября.

      Кто такой Усейн Болт?9-кратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира. За свои умения спортсмен получил прозвище "Молния". Его называют самым быстрым человеком в мире.

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      Теги: Спорт Футбол Диего Марадона
      Источник: 24 Канал
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