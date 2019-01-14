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      "Лейкерс" Михайлюка уступили "Кливленду", Лень набрал 12 очков, но "Атланта" проиграла: видео

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      Команды украинских баскетболистов проиграли
      Команды украинских баскетболистов проиграли / twitter.com

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень и защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк в очередной раз приняли участие в матчах своих команд в рамках регулярного чемпионата НБА. Команды украинских баскетболистов проиграли.

      Атланта – Милуоки 114:133 (32:35, 23:29 29:31, 30:38)

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      С середины первой четверти "Милуоки" захватили инициативу и вышли вперед в счете. До конца поединка "Атланте" украинца Леня ни разу не удалось сравнять счет. Гости выиграли все четверти и разгромили "Атланту" на ее же паркете. Больше всего очков в матче набрал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо.

      Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 17 минут. За это время он сумел набрать 12 очков и сделать 8 подборов. Лень забросил 5 из 8 двухочковых.

       

       

      Лейкерс – Кливленд 95:101 (24:32, 22:19, 19:24, 30:26)

      В противостоянии восточной и западной конференции победу удалось одержать именно "Кливленду", которые являются худшей командой на востоке. "Кавальерс" уверенно выиграли в первой четверти и уже не позволили хозяевам паркета восстановить паритет. Хотя баскетболисты из Лос-Анджелеса и выиграли вторую и последнюю 12-минутку, им все равно не удалось догнать гостей.

      Украинский защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк в этой игре сыграл 5 минут. За отведенное время он набрал 3 очка, сделал 1 результативную передачу и совершил 1 подбор.

       

       

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      Теги: Спорт Баскетбол Алексей Лень Святослав Михайлюк
      Источник: 24 Канал
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