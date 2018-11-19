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      "Лейкерс" с Михайлюком в составе победили "Майами": видео

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      "Лейкерс" победили "Майами"
      "Лейкерс" победили "Майами" / twitter LA Lakers

      "Лос-Анджелес Лейкерс" сыграли очередной матч регулярного чемпионата НБА. На этот раз на выезде "озеряне" противостояли "Майами".

      "Майами" неудачно начали матч, проворонив на старте рывок соперника 0:4. Впоследствии они сравняли счет 13:13, после чего "Лейкерс" удалось в очередной раз уйти в отрыв, набрав 13 очков, на противовес до 2 очков хозяев.

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      Всего в течение всего матча "Майами" ни разу не был впереди. С каждой четвертью "Лейкерс" лишь увеличивали свое преимущество. Во второй четверти оно достигало +18 очков, незадолго до конца третьей четверти разница в счете составляла 21 очко. В заключительной четверти разница сократилась до +8, но финальный штурм остался за "Лейкерс", которые победили с разницей в +16 – 97:113.

      Майами – Лейкерс 97:113 (21:34, 31:33, 24:25, 21:21)

      ЛеБрон Джеймс набрал 51 очков в матче и сделал 11 подборов. Но не он стал самым полезным игроком матча. Джош Харт опередил партнера, получив показатель в +22.

      Относительно Святослава Михайлюка, то он получил довольно мало времени – всего чуть больше трех минут. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы набрать хоть какие-то очки – ни одного броска, подбора или передачи. А его эффективность составила +1.

       

      Теги: Спорт NBA чемпионат Украины по баскетболу Святослав Михайлюк
      Источник: 24 Канал
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