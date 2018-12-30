Лень набрал 12 очков и помог "Атланте" победить "Кливленд": видео

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень снова помог своей команде одержать победу в рамках регулярного чемпионата НБА.

Атланта – Кливленд 111:108 (23:26, 34:25, 27:23, 27:32)

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"Атланта" дома одержала победу над "Кливлендом" с разницей всего в три очка. В первой и последней четверти гостям удалось одержать победу. Однако "Атланта" гораздо лучше провела вторую и третью четверти.

Баскетболисты "Кливленда" в последней 12-минутке смогли только выровнять счет на табло 106:106, однако "Атланта" впоследствии снова вышла вперед.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень вышел в стартовом составе. Его игровое время составило 23.36. Он набрал 12 очков, сделал 4 подбора, ассист и блок-шот. Показатель "плюс/минус" Леня равен -1.

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