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      Лень помог "Атланте" обыграть "Филадельфию", "Лейкерс" с Михайлюком проиграли "Юте": видео

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      Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели очередные матчи в НБА
      Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели очередные матчи в НБА / twitter.com/AHawksNews

      Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели очередные матчи за свои команды в рамках регулярного чемпионата НБА. Лень помог одержать победу "Атланте", а "Лейкерс" Михайлюка неожиданно проиграли "Юте".

      Филадельфия – Атланта 121:123 (30:32, 26:22, 32:35, 33:34)

      "Филадельфия" и "Атланта" устроили настоящие качели. В первой четверти гости были сильнее, однако "Сиксерс" сумели отыграться во второй 12-минутке. После большого перерыва сильнее были гости, хотя в конце встречи именно "Филадельфия" имела все шансы победить. "Атланте" удалось не только отыграться, но и выйти вперед на два очка и победить.

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел на паркете 13 минут. За это время он сумел набрать 9 очков, сделать 6 подборов. Лень забросил 4 из 6 двухочковым, также реализовал 1 штрафной из трех.

       

       

      Юта – Лейкерс 113:95 (32:26, 30:15, 21:27, 30:27)

      На протяжении всего матча "джазмены" диктовали игру и не позволяли "Лейкерс" выйти вперед. Только в первой четверти гости из Лос-Анджелеса сумели опередить соперников на одно очко. В дальнейшем "Юта" контролировала игру и одержала очень уверенную победу.

      Украинский защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк провел на паркете 6 минут 36 секунд. Очков в этой игре он не набрал, на его счету одна результативная передача.

       

       

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      Теги: Спорт Алексей Лень Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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