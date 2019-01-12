Лень помог "Атланте" обыграть "Филадельфию", "Лейкерс" с Михайлюком проиграли "Юте": видео

Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели очередные матчи за свои команды в рамках регулярного чемпионата НБА. Лень помог одержать победу "Атланте", а "Лейкерс" Михайлюка неожиданно проиграли "Юте".

Филадельфия – Атланта 121:123 (30:32, 26:22, 32:35, 33:34)

"Филадельфия" и "Атланта" устроили настоящие качели. В первой четверти гости были сильнее, однако "Сиксерс" сумели отыграться во второй 12-минутке. После большого перерыва сильнее были гости, хотя в конце встречи именно "Филадельфия" имела все шансы победить. "Атланте" удалось не только отыграться, но и выйти вперед на два очка и победить.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел на паркете 13 минут. За это время он сумел набрать 9 очков, сделать 6 подборов. Лень забросил 4 из 6 двухочковым, также реализовал 1 штрафной из трех.

Юта – Лейкерс 113:95 (32:26, 30:15, 21:27, 30:27)

На протяжении всего матча "джазмены" диктовали игру и не позволяли "Лейкерс" выйти вперед. Только в первой четверти гости из Лос-Анджелеса сумели опередить соперников на одно очко. В дальнейшем "Юта" контролировала игру и одержала очень уверенную победу.

Украинский защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк провел на паркете 6 минут 36 секунд. Очков в этой игре он не набрал, на его счету одна результативная передача.

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