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      Лень помог "Атланте" прервать серию поражений, Михайлюк не сыграл против "Нью-Орлеана"

      6 Читати новину українською
      Алексей Лень
      Алексей Лень

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с "Нью-Йорк". В параллельном матче Святослав Михайлюк пропустил матч "Лейкерс" против "Нью-Орлеана".

      "Нью-Йорк Никс" – "Атланта Хокс" 107:114 (39:28, 30:32, 20:27, 18:27)

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      Лень не появился в составе "Атланты" со старта, но провел на паркете 21 минуту. За отведенное время Лень успел внести в свою копилку 12 очков, а также сделать 3 передачи и 7 подборов. Украинец стал шестым по результативности в составе "Атланты".

      Также на счету Алекса Леня 4 подбора в нападении и 3 подбора в защите, по одному фолу и потере. Общий коэффициент результативности составил "-2".

      "Лейкерс" – "Нью-Орлеан" 112:104 (34:34, 35:31, 25:23, 18:16)

      "Лейкерс" благодаря трипл-дабл ЛеБрона Джеймса и мощной игре стартовой пятерки на домашней площадке разобрались с "Нью-Орлеаном". У хозяев стоит выделить впечатляющую игру Ивицы Зубаца – молодой босниец вышел в стартовой пятерке вместо травмированного Джавейла МакГи и оформил дабл-дабл при 80-процентной реализации бросков с игры.

      С возвращением Рэджон Рондо и Брэндона Ингрэма украинский защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк весь матч просидел на скамейке запасных.

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      Теги: Спорт Алексей Лень Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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