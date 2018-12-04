Лень провалил матч против "Голден Стэйт", "Атланта" потерпела очередное поражение: видео

"Атланта" украинца Алексея Леня потерпела очередное поражение в НБА. На этот раз команда уступила "Голден Стейт" на собственной площадке.

Стоит отметить, что Лень не попал в стартовую пятерку на этот матч. вВсего украинец провел на паркете чуть больше трех минут. И ничем не отличился – ни одного броска, результативных подборов или передач. Поэтому его эффективность составила -7.

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Относительно самого матча, то еще в первой четверти "Атланта" "горела" с разницей в 17 очков. Такая разница в счете была зафиксирована и после финальной сирены – 111:128. Поэтому весь матч хозяева площадки были в роли догоняющих. Но ни разу так и не сумели ничего противопоставить соперникам. Особенно троице Керри-Дюрант-Томпсон, которая на троих набрала 85 очков.

К слову, единственным игроком, который в этом матче сумел оформить дабл-дабл, стал одноклубник Леня Джон Коллинз. Он набрал 24 очка и совершил 11 подборов.

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После этого поражения "Атланта" и в дальнейшем на последнем месте в Восточной конференции. "Голден Стейт" в зоне плей-офф на Западе.

Атланта – Голден Стейт 111:128 (17:34, 30:27, 30:36, 34:31)