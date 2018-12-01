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      Лень провел впечатляющий матч за "Атланту", Михайлюк сыграл за "Лейкерс": видео

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      Алексей Лень провел яркий матч за "Атланту"
      Алексей Лень провел яркий матч за "Атланту" / twitter.com/atlhawks

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень стал самым результативным игроком своей команды в матче регулярного чемпионата НБА против Оклахомы. Другой украинец Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче "Лейкерс".

      "Оклахома" – "Атланта" 124: 109 (28:26, 38:20, 25:30, 33:33)

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      Алексей Лень не вышел в стартовой пятерке "Атланты" на встречу против Оклахомы, однако провел в игре 23 минуты 12 секунд.

      За это время Алекс набрал 19 очков, собрал 5 подборов, сделал 1 потерю, сделал 1 передачу и 1 блок-шот. В его активе 7/14 попаданий с игры, среди которых три 3-очковых. Также Лень отметился 4 фолами. Рейтинг эффективности украинца составил "-10".

      Видеообзор матча Оклахома – Атланта

      "Лейкерс" – "Даллас" 114: 103 (22:32 31:26, 25:17, 36:28)

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      Святослав Михайлюк в матче против "Далласа" получил лишь 2 минуты игрового времени. А самым результативным в "Лейкерс" стал Леброн Джеймс – 28 очков.

      Победа "Лейкерс" вышла волевой. Открыв счет в матче, команда резко пошла на глубину -15, и возобновила равенство в счете лишь в третьей четверти. А в последней четверти "поплыл" уже "Даллас", быстро нарастив собственное отставание с -2 до -16. При этом "Маверикс" нахватали целых три технических фола.

      Видеообзор матча Лейкерс – Даллас

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      Теги: Спорт Алексей Лень Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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